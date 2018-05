Les trois auteurs arrêtés

Réagissez

L’affaire du vol spectaculaire commis dans un local commercial situé à la rue Abane Ramdane, au centre-ville de Constantine, et qui a défrayé la chronique locale ces derniers jours, vient d’être élucidée.

Selon un communiqué de la sûreté de la wilaya parvenu à notre rédaction, les trois auteurs de ce forfait, âgés entre 20 et 28 ans ont été identifiés et arrêtés après les intenses investigations menées par les services de la police judiciaire, suite à une plainte déposée par le propriétaire du local le 3 mai dernier. Les recherches effectuées aux domiciles des concernés et des lieux qu’ils avaient l’habitude de fréquenter ont permis de récupérer le butin, en plus des outils utilisés dans le vol et des armes blanches prohibées. Il s’agit d’une importante quantité de bijoux, des sommes d’argent en dinars et en devises d’une valeur globale estimée à plus d’un milliard de centimes.

Selon le même communiqué, les services de la police ont dû recourir au détecteur de métaux pour repérer les bijoux minutieusement dissimulés à l’intérieur d’un mur. C’est dire que les cambrioleurs ne manquaient pas d’idées ingénieuses. Après l’établissement d’un dossier de procédure judiciaire à leur encontre, les mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur. Ils sont poursuivis pour «association de malfaiteurs», «vol par effraction» et «détention d’armes blanches prohibées».