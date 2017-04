Réagissez

Sans se lasser, les enseignants des différentes universités de la wilaya de Constantine sont revenus à la charge, hier, en tenant un sit-in devant le cabinet du wali, sous l’égide de la coordination indépendante des enseignants.

L’objectif de ce mouvement de protestation n’est autre que la réclamation de l’achèvement des travaux des 460 logements de fonction, situés à l’UV5 de la ville d’Ali Mendjeli à proximité de l’université Salah Boubnider (Constantine 3) et dont les travaux ont été lancés en 2008. Brandissant des banderoles où on pouvait lire : «Les enseignants de Constantine, 17 ans sans logements», «Pour celui qui veut prendre nos logements, nous sommes conscients», les manifestants estiment qu’il y a des intérêts et des enjeux qui se cachent derrière ce retard provoqué. «Après la dernière visite du wali effectuée au mois de février dernier, rien n’a changé.

À chaque fois que je me rends sur site, je constate que le chantier est toujours à l’arrêt, car les entreprises n’ont pas été payées», a déclaré Nabil Dib, représentant des protestataires. Qu’en est-il des promesses du wali annonçant l’attribution des logements au mois de septembre prochain? Effectivement, lors de sa visite au chantier, dont le taux d’avancement — selon les entreprises chargées de la réalisation — dépasse les 80%, Kamel Abbes a rassuré les enseignants en affirmant que ces logements seront livrés dans les délais fixés.

«Des mesures ont été prises pour renforcer les chantiers et accélérer les travaux. Je rassure les enseignants que tous les appartements, sans exception, seront attribués avant la rentrée universitaire», avait-il affirmé. En plus du retard, Nabil Dib a soulevé un notre problème qui suscite des suspicions. Il s’agit de la liste finale des bénéficiaires : «La liste préliminaire a été établie, il y a deux ans. Plusieurs recours ont été déposés et apparemment à ce jour on ne les a pas étudiés. La commission chargée du traitement des demandes refuse toujours d’afficher la liste finale. Est-ce qu’on attend à ce qu’il y ait des désistements ?»