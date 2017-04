Les travaux de réhabilitation vont bon train

Réagissez

Les habitants de Sidi Mabrouk supérieur, qui dénonçaient l’absence dans leur quartier de terrains de jeux ou d’espaces de loisirs pour les plus jeunes, ont été, semble-t-il, entendus.

Le square Beyrouth, lieu de détente jadis privilégié des riverains, fermé depuis plusieurs années, devrait en effet rouvrir ses portes au public dans un mois au plus.

C’est du moins ce que nous a affirmé sur place un responsable de l’entreprise en charge du projet. Ce dernier nous a assuré à ce propos que l’opération d’aménagement au niveau du square Beyrouth, où comme nous avons pu le constater les travaux vont bon train, et qui a débuté il y a une quinzaine de jours par l’installation de colonnes décoratives en guise de clôture, sera suivie par la réhabilitation des espaces verts à l’intérieur du square.

Outre l’installation de l’éclairage, l’aménagement d’allées et d’une aire de jeux pour les tout-petits, notre interlocuteur nous a assurés que la mairie a prévu, ce qui constitue le plus important aux yeux des habitants du quartier, d’affecter deux de ses employés pour l’entretien du square et surtout pour en assurer la sécurité durant les heures d’ouverture. Rappelons que le square Beyrouth devait bénéficier d’une opération de réhabilitation en 2011, mais les travaux qui y ont été engagés sont restés en plan suite à un conflit entre les services de la commune et la DUCH autour de la nature des travaux à y réaliser. A l’abandon, celui-ci était devenu ces dernières années un repaire pour les délinquants du quartier et ceux limitrophes. Une situation que les riverains n’ont eu de cesse de dénoncer.

Toujours est-il que la réouverture prochaine de ce square est une bonne nouvelle pour les habitants, même si beaucoup de choses restent à faire dans le quartier, notamment en matière de salubrité et de préservation de l’environnement.