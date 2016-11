Projet de calibrage de l’oued Boumerzoug à Constantine

Les travailleurs en grève ouverte

Près de 400 travailleurs de la société Works, sous-traitant de l’entreprise Daewoo E et C, en charge de la réalisation du projet de calibrage et d’aménagement de l’oued Boumerzoug, dans la ville de Constantine, sont en grève ouverte depuis samedi.

Selon des représentants de ces travailleurs, rencontrés hier au niveau de leur base vie implantée à l’intérieur de l’enceinte du complexe sportif Chahid Hamlaoui, ce mouvement de protestation est intervenu suite au refus de leur employeur, en l’occurrence la société Works, d’engager des négociations autour de leurs revendications socioprofessionnelles, notamment celles relatives à l’organisation d’une assemblée générale pour l’élection d’une section syndicale. Mais pas seulement, car ces derniers qui exigent de pouvoir bénéficier de jours de récupération, de percevoir certaines primes, notamment celles du rendement, de risque, de salissure et de préavis pour ceux parmi eux qui sont en fin de contrat, accusent également leur employeur d’avoir procédé à des licenciements abusifs de certains de leurs collègues, en plus de ne pas déclarer à la CNAS tous ses employés. Les grévistes ont d’ailleurs organisé dans la matinée d’hier en présence d’un représentant de l’UGTA une assemblée générale improvisée, où ils ont désigné à main levée sept des leurs pour les représenter dans les négociations avec la direction. Tout en réfutant les accusations portées à sa société par les travailleurs, la directrice de la société Works nous a affirmé pour sa part que les conditions réglementaires n’ont pas été respectées lors de la tenue de cette assemblée, dont l’organisation, selon elle, devait être soumise au préalable à l’accord de la direction, qui n’a reçu aucune correspondance dans ce sens. Quoi qu’il en soit et en attendant les résultats auxquels aboutiront les négociations engagées avec leur employeur, les travailleurs en colère du projet de calibrage de l’oued Boumerzoug se disent déterminés à poursuivre leur mouvement de grève jusqu’à la prise en compte de toutes leurs revendications.

F. Raoui