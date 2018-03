Les souscripteurs au LPA appelés à saisir la justice

Réagissez

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a promis aux souscripteurs des programmes de logements participatifs, hier, lors de sa visite dans la wilaya de Constantine, de prendre en charge tous les projets lancés depuis des années et qui n’ont pas été achevés à ce jour.

Ces souscripteurs, organisés en coordination, ont abordé le ministre dans la ville de Massinissa pour lui faire part du calvaire qu’ils subissent quotidiennement avec les promoteurs. Sur place, les représentants de cette coordination ont tout déballé à M. Temmar, commençant par le retard dans les travaux, les menaces et les dépassements effectués par certains promoteurs, jusqu’à la pression qu’ils subissent due au refus des réalisateurs de leur octroyer les contrats de vente sur plan (VSP). En tentant de rassurer ces souscripteurs, qui ne voient plus le bout du tunnel face au silence de l’administration, M. Temmar a déclaré : «Nous sommes de votre côté, nous allons traiter et solutionner tous les projets au cas par cas, afin de vous livrer vos appartements.

Je vous promets que tous les problèmes seront réglés. Vous avez ma parole.» Et d’avouer implicitement l’incapacité de l’administration devant certains dépassements des promoteurs, en rappelons le vide juridique dans les contrats des anciennes formules LSP et LPA. Il a même demandé aux souscripteurs de saisir la justice. «Les solutions ne sont pas faciles, surtout pour les promoteurs qui ont l’argent et ont fui à l’étranger. Mais il ne faut pas rester les bras croisés, car il s’agit d’un contrat particulier entre vous et le promoteur.

Déposez plainte contre ces promoteurs s’ils ne respectent pas leurs engagements et laissez les problèmes d’ordre administratif, tel l’octroi des VSP à la charge de la direction de logement et des autorités locales», a-t-il souligné. Le ministre est revenu sur les problèmes dont souffrent les programmes LPA, à la fin de sa visite et lors du point de presse, en affirmant que les nouveaux projets feront l’objet d’une nouvelle stratégie en évitant les erreurs des anciens programmes. Il a ajouté aussi qu’il y aura des résiliations et des mises en demeure à l’encontre des promoteurs qui n’ont pas encore lancé les travaux.

Par ailleurs, notons que le ministre a assisté à la cérémonie d’attribution de 3 000 unités sociales locatives (LPL), situées à Massinissa, dans la commune d’El Khroub. Il a lancé également les travaux de réalisation d’un nouveau projet de 1 500 logements au niveau du même pôle urbain. «Ces attributions ne sont que le début. En avril, il y aura l’attribution d’un important quota de logements sociaux et en juillet l’attribution des logements AADL», a-t-il conclu.