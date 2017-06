Les riverains interpellent le wali pour sa réouverture

Réagissez

Fermé à la circulation depuis trois ans, le rond-point de Zouaghi est à l’origine de la formation d’embouteillages quotidiens sur l’axe Constantine-Aïn El Bey. Les automobilistes sont contraints de faire un détour interminable pour rejoindre leurs lieux de résidence, notamment pour ceux allant de et vers la nouvelle ville Ali Mendjeli. Les riverains, excédés par une situation fort pénalisante et qui n’a que trop duré, ont interpellé par plusieurs fois les autorités locales.

Ces dernières sont restées aphones et n’ont fait montre d’aucune disponibilité à rouvrir ce passage. D’où un appel lancé à travers les réseaux sociaux au chef de l’exécutif : «Nous, habitants de la cité Zouaghi, souffrons depuis trois ans de la fermeture du rond -point et n’avons constaté aucune intervention à même de régler ce problème …». Les concernés qui se disent lassés par l’introduction de requêtes et doléances auprès des autorités compétentes s’adressent au premier responsable de la wilaya, en dernier recours, pour qu’il planche sur ce cas. Et à eux de lui rappeler les raisons de cette fermeture : «la fermeture du rond- point est survenue lors de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe 2015 pour des raisons sécuritaires. Mais sa fermeture est devenue permanente en raison de l’incapacité de la direction des travaux publics à réaliser une nouvelle route menant au centre-ville et facilitant le passage des convois des délégations de ladite manifestation. Ce qui a engendré un énorme étranglement sur cet axe, rendant la circulation des plus difficiles» peut-on lire sur la page facebook de Zouaghi, Constantine.

Et de nourrir tous les espoirs pour

que leur doléance soit prise en considération par le wali qui a veillé, bon nombre de fois, à régler des problèmes, soulevés sur les réseaux sociaux.