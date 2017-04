Les riverains dénoncent des «travaux bâclés»

Réagissez

La situation est devenue un vrai cauchemar pour les habitants

Un passage aménagé sommairement par l’entreprise chargée des travaux devient un bourbier après la chute de pluie.

Le chantier de la mosquée Ahmed Hamani ne cesse de faire des mécontents parmi les habitants de l’îlot 1 de l’UV8, à Ali Mendjeli, où les travaux ont causé d’énormes désagréments. Lancé il y a quatre ans, le projet, confié à une entreprise privée, visait la reconstruction de cette mosquée, qui avait été démolie suite à des défaillances relevées par les experts des services du contrôle technique de la construction, qui avaient révélé que la construction constituait une réelle menace pour les personnes fréquentant les lieux, mais aussi pour les habitants.

Ces derniers ont dénoncé à maintes reprises la manière avec laquelle l’entreprise a mené les travaux sans se soucier du cadre de vie des riverains. «Nous continuons de souffrir des conditions lamentables générées par ce chantier, malgré nos réclamations auprès de l’entrepreneur, et on se retrouve finalement piégés par la boue et la poussière, sans parler de la mauvaise réalisation des travaux sur le seul passage réservé aux habitants pour accéder aux immeubles», révèle Tarek, habitant un immeuble à proximité de la mosquée.

«Après avoir démoli l’ancien trottoir pour réaliser la clôture de la mosquée, l’entrepreneur nous a laissé un simple passage qu’il a aménagé d’une manière sommaire, sans même finir correctement les travaux. Ce travail bâclé a donné lieu à un accès qui cumule toutes les eaux de pluie, ceci sans parler de ce pseudo-escalier qui a complètement dénaturé toute la cité. Face à nos réclamations, l’entrepreneur ne fera que rejeter la balle à la SDE, pour lui imputer cette situation, après la pose des réseaux», poursuit notre interlocuteur.

Les choses ne s’arrêteront pas là, puisque même des avaloirs ont été complètement bouchés par les dépôts de terre charriés par les eaux et provenant du chantier. Une situation qui résulte d’une absence totale de suivi, dans un chantier qui dépend d’une institution publique, la direction des affaires religieuses, et qui finira par devenir un véritable cauchemar pour les résidants de l’îlot 1 de l’UV8.