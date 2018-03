Les résidents en grève depuis plusieurs jours

Réagissez

Les résidents de la cité universitaire Aïn El Bey 2, en grève depuis plusieurs jours, interpellent dans un communiqué la tutelle et l’ensemble des autorités concernées pour intervention.

Selon le document, les grévistes égrènent un chapelet de problèmes, inhérents principalement aux conditions de restauration et d’hébergement au sein de cette résidence universitaire. Ils revendiquent en substance «le départ du directeur de la structure et du responsable de la restauration, en raison de leur échec à gérer convenablement la cité universitaire en question», peut-on lire sur le communiqué. Il est aussi mentionné que «la prise en charge des doléances des résidents relatives à la restauration, l’hygiène, les activités culturelles et sportives se fait d’une façon temporaire et non pérenne…»

Selon certains d’entre eux, qui ont pris attache avec notre rédaction, les grévistes seraient soumis à des pressions de la part de la direction pour briser le mouvement de grève. Et d’ajouter que certains ont été destinataires de convocations non réglementaires, ce qui accentue le sentiment d’exacerbation in situ. Dans ce climat qualifié de «tendu», il ressort aussi une guerre de communiqués entre l’Union générale des étudiants libres (UGEL) et le reste des formations estudiantines. La coordination de ces dernières a émis un communiqué où les signataires s’interrogent sur les motivations d’un tel mouvement. Les grévistes, réunis sous la bannière de l’UGEL, s’insurgent contre ces pratiques et campent sur leurs positons. Toutes nos tentatives pour contacter la direction de la cité «U» sont restées vaines.