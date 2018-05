Les propriétaires des terrains interrompent les travaux

Réagissez

A peine le chantier du premier tronçon du nouvel accès vers la ville d’Ali Mendjeli lancé, les propriétaires des terrains situés sur le tracé, reliant l’évitement de Massinissa à l’échangeur Est-Ouest, à proximité de l’université Salah Boubnider (Constantine3) se sont opposés aux travaux du projet, traversant leurs terres.

Selon certains d’entre eux, le chantier ne devrait pas être entamé sans leur accord. «Effectivement, suite à l’achèvement de l’étude du premier tronçon, l’entreprise désignée a commencé le décapage, après avoir implanté le tracé.

Une fois le décapage lancé, les habitants se sont opposés aux travaux qui traversent leurs terrains, en suspendant le chantier temporairement», nous a confirmé un chef de service à la direction des travaux publics de la wilaya (DTP). «Actuellement, les autorités concernées sont en phase de négociation avec les propriétaires en question afin de trouver une solution à l’amiable.

Dans le cas contraire, elles vont recourir à l’expropriation», poursuit-il. Pour ce qui est du deuxième tronçon, s’étalant sur 2,3 km et reliant la cité Boussouf à l’évitement de Massinissa passant par l’INATAA (l’Institut de nutrition, de l’alimentation et des technologies agroalimentaires), le chef de service de la DTP nous a affirmé que le trajet a été approuvé et l’étude est en phase d’achèvement.

«Il ne reste que la campagne géotechnique et la désignation de l’entreprise pour qu’on puisse entamer les travaux», a-t-il dit. Par ailleurs et concernant le budget alloué à ce projet inscrit dans le cadre du Fond scommun des collectivités locales (FCL), notre source a révélé que l’enveloppe est estimée à 93 millions de dinars.

Pourtant, en mars dernier, le directeur des travaux publics, Rachid Ourabah, avait soutenu que seule l’étude a coûté 4 millions de dinars et le coût des travaux n’a pas été encore déterminé. Car, selon lui, le budget débloqué jusqu’à maintenant n’est pas suffisant pour réaliser un tel accès. «La première enveloppe débloquée est d’environ 200 millions de dinars, ce qui est insuffisant pour la réalisation du tracé voulu. Le dossier est au niveau de la wilaya ; seul le chef de l’exécutif pourra communiquer le budget exact et la date du lancement des travaux», avait-il déclaré.