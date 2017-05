Réagissez

Les difficultés quotidiennes mettent à rude épreuve la patience des habitants, lesquels accusent les autorités locales de les avoir ignorés superbement ces dernières années.

Les citoyens habitant le quartier de Benchergui sont à bout de patience. Ces derniers dénoncent le retard accumulé dans la réalisation des projets en cours dans leur cité, à l’image du siège d’un commissariat, d’une antenne de la poste, d’un secteur urbain, d’un terrain Mateco et d’une maison de jeunes, où les travaux sont à l’arrêt depuis des mois. Ils déplorent, d’autre part, la dégradation continue de leur cadre de vie.

En plus des fuites innombrables dans les canalisations d’assainissement et d’AEP en raison des réseaux défectueux, les riverains doivent faire face, affirment-ils, à un souci majeur, celui de l’insécurité qui règne dans leur cité. Ils s’interrogent à ce titre sur le sort réservé par les autorités au commissariat de quartier dont la mise en service prévue en 2014 a été renvoyée à plusieurs reprises aux calendes grecques.

Ils évoquent également l’absence d’éclairage public, qui transforme leurs rues en véritable coupe-gorge dès la nuit tombée et se plaignent, en outre, de la saleté dans laquelle est confiné leur quartier, mettant en cause les services de la mairie les accusant de n’avoir affecté qu’un seul camion pour le ramassage des ordures à Benchergui, lequel compte plus de 10 000 âmes.

Des difficultés quotidiennes qui mettent à rude épreuve la patience des habitants, lesquels accusent les autorités locales de les avoir ignorés superbement ces dernières années pour ne se rappeler à leur bon souvenir qu’à l’approche des élections. La visite du wali de Constantine, Kamel Abbas, dans le quartier, dimanche passé, renseigne bien, selon les habitants, sur le peu de cas que l’administration locale accorde à leurs préoccupations, sauf quand il s’agit de préserver ses intérêts.

Des témoignages recueillis auprès des habitants indiquent en effet que le wali ne s’est pas attardé au cours de sa visite à s’enquérir des retards enregistrés dans les projets inscrits dans cette cité, se bornant uniquement à lancer un appel aux habitants et aux représentants de la société civile, à voter en masse pour les législatives du 4 mai, avec à la clé la promesse d’une prise en charge de tous leurs problèmes.