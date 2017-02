Réagissez

La situation n’est guère meilleure au niveau des autres établissements de proximité de la ville, où, en plus des vaccins DTC et HIB, les vaccins antihépatite virale pour nouveau-nés et antirougeole sont également indisponibles.

Plusieurs établissements de santé publique à Constantine font face, depuis plusieurs semaines, à une pénurie de vaccins DTC (diphtérie tétanos coqueluche) et HIB (haemophilus influenza B). Au niveau de l’établissement de proximité et de santé publique Bachir Mentouri, situé à Sidi Mabrouk inférieur, dont la circonscription couvre plusieurs quartiers, cette rupture de stocks, selon son personnel, dure depuis une quinzaine de jours.

Et il semblerait que la situation ne soit guère meilleure au niveau des autres établissements de proximité de la ville, où, en plus des vaccins DTC et HIB, les vaccins antihépatite virale pour nouveau-nés et antirougeole sont également indisponibles. Le personnel de ces structures que nous avons interrogé sur cette question a déclaré méconnaître les raisons de cette pénurie, laquelle, on peut aisément le comprendre, suscite une vive inquiétude auprès des parents des enfants en âge de se faire vacciner, d’autant que les opérations de vaccination contre la DTC et le HIB, qui concernent les nouveau-nés de 2 à 5 mois, en plus du rappel de 18 mois, sont sérieusement perturbées.

Une situation qui fait d’ailleurs craindre d’éventuels effets négatifs sur la santé des enfants. Des parents signalent, d’autre part, une pénurie de vitamine D3 devant être administrée aux nourrissons âgés de un mois, avec un rappel à 3 mois. Selon certains pharmaciens, ce médicament serait toutefois disponible au niveau d’une officine de la Nouvelle ville Ali Mendjeli, laquelle se proposerait de le ramener sur commande de Tunisie.