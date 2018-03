Les nouvelles techniques de dialyse vulgarisées aux professionnels

Réagissez

Les séances de dialyse peuvent désormais se faire à...

La bibliothèque urbaine de Bab El Kantra Mostapha Nettour a abrité hier les travaux d’une journée de formation continue au profit du personnel médical et paramédical en charge des malades hémodialysés.

Organisée par la section locale du syndicat algérien des paramédicaux EHS Daksi, cette rencontre à laquelle ont participé des professeurs et chercheurs nationaux de Constantine, Batna et Sétif ainsi que des paramédicaux a pour objectif, selon ses initiateurs, de permettre d’abord au personnel médical et paramédical en charge des malades dialysés de perfectionner leurs connaissances et ensuite vulgariser les nouvelles techniques en matière de prise en charge des malades atteints d’insuffisance rénale. Une thématique que les différents intervenants ont abordée en mettant en exergue la nécessité d’améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies rénales chroniques par les professionnels de santé, du diagnostic initial en néphrologie clinique et au traitement de l’insuffisance rénale terminale par épuration extra-rénale en hémodialyse.

Le professeur F. Saada, du service de néphrologie du CHU de Sétif, a évoqué pour sa part un problème récurrent d’une gravité extrême, celui de la gestion du risque infectieux chez le nouveau greffé du rein. La journée d’hier a permis également de faire connaître les toutes nouvelles techniques de dialyse à l’exemple de la dialyse péritonéale automatique (DPA) qui permettent au patient une dialyse à domicile (autodialyse). Le président du comité d’organisation de cette journée, Abidi Hichem, a tenu à préciser d’autre part que la rencontre d’hier était dédiée à leur collègue de la clinique rénale de Daksi, Rekouah Nabil, technicien de la santé et dialysé lui-même, décédé récemment des suites de sa maladie.