Les normes de sécurité sont-elles respectées ?

Nombreux sont les conducteurs de camions semi-remorques qui n’ont pas le souci des normes de chargement. Négligence qui risque de causer des drames sur les lieux à haut risque. Après le drame de la descente de la Corniche, où un conteneur s’est détaché du plateau du camion et heurté une voiture faisant un mort, il y a quelques années, de nombreux accidents se sont produits ensuite dans la wilaya sans faire de victimes heureusement.

Une source de la direction des transports à Constantine nous dira à ce propos : «Ces accidents posent le problème du respect des normes de sécurité en matière de chargement. Les conteneurs ou autres chargements sont posés parfois sur le plateau du camion sans attaches ni panneaux à ridelles ou liés au plateau uniquement par des chaînes. Ainsi arrimés, ils représentent un réel danger si on estime à plus de 500, les semi-remorques transportant tous les jours divers chargements à travers la wilaya de Constantine». Et d’ajouter : «Les dispositions contenues dans le Code de la route sont claires. Elles stipulent que tout véhicule destiné au transport de conteneurs ou autres chargements à risque doit être équipé d’un système d’ancrage des pièces de coins homologuées par les services concernés ou d’un panneau à ridelles ; toute autre fixation par calage ou sangles est strictement interdite. Tout verrou d’attache ou panneau à ridelles placé sur un plateau de semi-remorque doit être muni, d’autre part, d’un certificat de conformité délivré par les organismes de contrôle. Il y est prévu également le retrait immédiat du permis de conduire pour tout chauffeur de semi-remorque transportant un chargement sur un plateau non équipé de panneaux à ridelles ou un conteneur non pourvu de verrous d’attache». Des dispositions auxquelles la plupart des transporteurs se sont pliés en s’équipant de verrous appelés twist-locks, nous assure un transporteur de la wilaya de Constantine. Mais certains transporteurs indélicats, précise-t-il, tentent, toutefois, de berner les organismes de contrôle en installant sur leurs semi-remorques des verrous qui ne sont pas conformes.