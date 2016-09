Les maths et la langue française en déficit dans la wilaya

Réagissez

Plusieurs postes vacants ont été enregistrés dans le secondaire et le moyen.

En dépit du nombre considérable des candidats qui ont pris part au dernier concours de recrutement des enseignants, la wilaya de Constantine enregistre encore un déficit dans les paliers du moyen et du secondaire. Les listes d’attente des enseignants se sont avérées insuffisantes pour répondre à la demande dans certaines matières, à l’instar des mathématiques et la langue française.

Cette situation a poussé les services de la direction de l’éducation de la wilaya de Constantine à recourir à la liste d’attente nationale, conformément aux directives de la ministre du secteur, Mme Nouria Benghebrit. Ceci dit, les candidats des autres wilayas limitrophes, telles Mila, Oum El Bouaghi et autres sont invités à enseigner à Constantine afin d’occuper les postes vacants. «Nous avons épuisé toutes les listes d’attente locales, mais dans certaines matières le nombre des enseignants était largement insuffisant.

Heureusement que le taux de déficit, estimé à 1%, est très faible. Ce manque s’enregistre dans les matières des maths pour le secondaire et la langue française pour le cycle moyen», a déclaré Azeddine Baâziz, directeur de l’éducation de la wilaya par intérim. Le même responsable notera que le nombre des postes vacants pour les maths est de 34, alors qu’il a été recensé 17 postes inoccupés pour la langue française. Pour éviter les problèmes qui se posent chaque année à propos des postes de vacation et les dossiers reçus suite à diverses interventions, la direction de l’éducation a eu recour au plan B imposé par la tutelle.

Ce plan consiste à faire appel aux lauréats des autres wilayas. Ces derniers, figurant sur les listes d’attente locales des wilayas limitrophes, seront appelés à venir enseigner à Constantine avec leur « consentement bien sur» et tout en déposant leurs dossiers au niveau de la direction de l’éducation concernée. Cette opération n’est pas sure d’être menée jusqu’au bout. Une question se pose : ces enseignants accepteront-ils de venir enseigner dans une wilaya et parcourir chaque jour au moins 100 km, et dans quelles conditions seront-ils appelés à accomplir leur mission ?

Dans le même contexte, M. Baâziz a souligné que tous les enseignants affectés dans la wilaya de Constantine ont rejoints leurs postes et il n’y a aucun désistement signalé par les directeurs des établissements scolaires. «Mis à part quelques exceptions, la majorité des enseignants ont été affectés dans des établissements proches de leurs domiciles. Cette stratégie a été mise en œuvre afin d’éviter les abandons des postes et par conséquent les mouvements de protestation des candidats. Heureusement cette rentrée a été une réussite», a-t-il conclu.

Insuffisance des livres de maths

Quinze jours après la rentrée scolaire, le problème de l’indisponibilité des manuels scolaires se pose toujours. Les parents toujours inquiets s’interrogent toujours sur les raisons de ce retard, en dépit des déclarations rassurantes des responsables de l’office national des publications scolaires. Tout le monde attend toujours cette distribution qui ne vient pas et tout le monde s’est retrouvé contraints d’aller les chercher ailleurs.

À ce propos, Azeddine Baâziz a affirmé que les manuels seront disponibles dans quelques jours et que tous les établissements auront leurs quotas. Il a ajouté : «Il y a un manque seulement dans les livres des mathématiques de la première année moyenne. C’est vrai le nombre est insuffisant, mais le problème sera réglé dans les prochains jours.» Notre interlocuteur a rassuré que cette semaine le quota de livres de la wilaya de Constantine, dont le nombre est estimé à plus d’un million d’exemplaires sera distribué à 100 %.