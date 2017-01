Les habitants réclament le gaz et l’aménagement

Réagissez

La situation demeure ambiguë, surtout que la wilaya a déjà débloqué un budget pour le raccordement au réseau de distribution de gaz, que la commune tarde à verser à la SDE.

La colère des habitants du lotissement El Barda, situé entre la cité Sarkina et Djebel Ouahch, risque de devenir incontrôlable. Des dizaines de ces derniers, en grogne, se sont rassemblés, hier, devant le siège de l’APC de Constantine en criant: «Vous le maire, sortez de votre coin chauffé, car à El Barda nous mourons de froid.» Les protestataires ont affirmé qu’ils ne supportent plus les conditions de vie sur les lieux, particulièrement avec l’arrivée de cette vague de froid qui a poussé les habitants à sortir de leur maison et à réclamer l’intervention rapide du maire.

Les concernés, qui affirment détenir des actes légaux de propriété de leur terrain acquis en 1989 auprès de l’Agence foncière, ont soulevé un énorme paradoxe. «Comment se fait-il que des constructions illicites récentes se trouvant à quelques dizaines de mètres de notre lotissement soient raccordées aux réseaux de gaz naturel et d’électricité et pas nous qui détenons des documents légaux ?», a déclaré Ahmed Zineddine Bouamer, l’un des habitants. Notre interlocuteur notera qu’en dépit des multiples démarches et correspondances adressées aux différentes autorités locales, la situation n’a guère évolué.

Hier, les manifestants, qui étaient dans tous leurs états, voulaient à tout prix entrer en masse au siège de la mairie pour rencontrer le P/APC. Il a fallu l’intervention énergique des services de la sûreté de wilaya, présents en force au boulevard Zighoud Youcef, pour fermer la porte principale de la municipalité et éviter d’éventuels dérapages. «Nous vivons depuis des années dans des conditions pénibles, et avec le froid qui a sévi cet hiver, la situation est devenue insoutenable», déplore Bouamer, qui a appelé le wali à examiner de près le dossier des constructions illicites à El Barda, n’ayant subi aucune opération de démolition, et qui seraient pris en charge par la commune.

Les habitants que nous avons rencontrés hier, devant le siège de l’APC de Constantine, rappellent que les dures conditions vécues par environ 500 familles pendant 30 ans ne se limitent pas au problème du gaz de ville. Ils réclament le lancement des travaux de viabilisation au sein de ce lotissement toujours inaccessible et qui est encore un grand terrain boueux.

Pour eux, El Barda manque de tout : l’électricité, le gaz, les écoles primaires, l’eau potable et d’autres équipements. «Au début de l’année 2016, la wilaya a octroyé un budget de plus de 6 milliards de centimes pour le raccordement au réseau d’El Barda et a demandé au maire de prendre en charge le problème. Toutes les procédures administratives, y compris les ordres de service (ODS), ont été établies, malgré cela le P/APC refuse de payer les services de la SDE pour lancer les travaux», a précisé Charaf Saâdallah, représentant des protestataires.

Et de renchérir : «Quand nous avons contacté les éléments de la SDE, ils nous ont expliqué qu’ils ne peuvent entamer des travaux sans le paiement d’au moins 50% du montant du projet». Alors que la situation était encore tendue en fin de matinée, des représentants des habitants de ce lotissement ont été invités par le maire à discuter de leurs problèmes. A l’issue de cette rencontre, il a été décidé le versement du budget en question au mois de février pour le lancement des travaux. «Le maire était catégorique et nous a affirmé que les travaux ne seront lancés qu’au mois de février prochain. Qu’attend-il ?», a dit M. Saâdallah.