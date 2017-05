Réagissez

C’est l’état d’alerte parmi les habitants de la cité des 170 Logements évolutifs de la petite localité de Aïn Nehas, dans la commune d’El Khroub.

Dans ce bourg calme et paisible, la quiétude des riverains vient d’être troublée par un prétendu projet de construction de logements ruraux, vivement contesté. Dans une requête adressée au directeur de l’urbanisme de l’architecture et de la construction de Constantine (DUAC), le directeur du logement et le président de l’APC d’El Khroub, dont nous détenons une copie, les plaignants s’insurgent contre l’attribution de lots de terrain près de leur cité dans des conditions jugées «troublantes».

«L’APC d’El Khroub vient d’attribuer une cinquantaine de lots de terrain juste derrière notre cité, à proximité de l’oued, où les acquéreurs veulent remblayer le lit menant vers l’oued Hamimime», notent-ils. Selon les concernés, l’AADL, qui leur a octroyé des terrains pour réaliser des logements évolutifs, avait refusé l’attribution des terrains situés à proximité de l’oued, en respect du rapport des services de la Protection civile, recommandant que les maisons doivent être éloignées de 10 à 15 m pour prévenir les risques d’inondations et des crues de l’oued.

«Les constructions que les bénéficiaires de ces lots ont commencé à réaliser vont bloquer les accès vers nos maisons, en plus du danger auquel ils seront exposés du côté de l’oued, qui connaît des crues chaque année», protestent les habitants des 170 logements évolutifs. Ces derniers ne manquent pas de soulever un détail qu’ils estiment inquiétant. Selon leurs affirmations, les lots attribués passent au-dessus de la conduite d’eau principale et d’autres sur les conduites menant vers le château d’eau qui alimente la région.

Une situation qu’ils jugent inacceptable. «Les 50 familles qui ont bénéficié de ces lots vont déverser les eaux usées de leurs maisons dans l’oued, on vous laisse deviner l’état dans lequel va se retrouver tout le site», déplorent-ils. Déterminés à faire face à cet état de fait en saisissant également le wali de Constantine et le chef de la daïra d’El Khroub, les habitants de la cité des 170 Logements évolutifs de Aïn Nehas réclament l’annulation des décisions d’acquisition de ces lots de terrain par les services de l’APC d’El Khroub. «Au lieu d’attribuer ces lots de cette manière, il fallait penser à aménager des espaces verts et des aires de jeu pour nos enfants qui n’ont plus où se défouler», concluent-ils.