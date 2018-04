Les habitants privés d’eau depuis cinq jours

Réagissez

Des perturbations dans l’alimentation en eau potable sont à nouveau signalées à travers plusieurs quartiers de la ville.

C’est le tour cette fois-ci des habitants du quartier de Sidi Mabrouk supérieur de manquer cruellement d’eau. Cela fait cinq jours en effet que cette partie de la ville n’a pas été alimentée en eau.

Un habitant nous dira à ce propos : «On nous gruge de promesses, mais rien n’est fait pour améliorer notre quotidien. Alors qu’on s’attendait à recevoir de l’eau H24, comme on l’a annoncé à cor et à cri, voilà que nos enfants sont encore obligés d’aller faire la chaîne devant la mosquée du quartier, bidon à la main, pour chercher de l’eau.» Et d’ajouter : «Pourtant depuis quelques mois, nous nous sommes accommodés d’une distribution, il est vrai, parcimonieuse, puisque nous ne recevions l’eau que quelques heures par jour et à un très faible débit, mais cette fois-ci il s’agit d’une coupure prolongée. Les services de la Seaco ne l’ont même pas annoncée, comme ils le font d’ordinaire à la radio ou par voie de presse.

S’ils nous avaient avertis de cette coupure à temps, nous aurions au moins pu prendre quelques dispositions.» Soulignons pour notre part que nous avons contacté hier le service clientèle de la Seaco au 3025, où l’on nous a expliqué que ladite coupure était due à des travaux en cours pour réparer les canalisations endommagées qui alimentent la partie nord de la ville. Des travaux destinés, selon la Seaco, à améliorer la distribution de l’eau dans le quartier. La personne que nous avons contactée au téléphone nous a assuré, par ailleurs, que l’AEP sera rétablie au plus tard en fin de journée d’hier juste après l’achèvement des travaux.