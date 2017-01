Les habitants ne décolèrent pas

Réagissez

La colère était à son comble hier devant le...

Après avoir reçu la promesse du président de l’APC de concrétiser le projet d’alimentation en gaz de leur lotissement, les résidants ont finalement eu droit à de mauvaises nouve

Une centaine d’habitants du lotissement El Barda, situé entre la cité Sarkina et Djebel Ouahch, sont revenus à la charge, hier, en organisant un mouvement de protestation devant le siège de la mairie de Constantine. En colère, les protestataires ont accusé le maire de les avoir poussés à la manifestation. «Le président de l’APC nous a avoué que le contrôle financier a rejeté le projet d’aménagement de notre lotissement et son raccordement au réseau de gaz naturel.

Pis encore, il s’est donné une grande satisfaction pour nous annoncer qu’il lui faut un budget supplémentaire pour ce projet, car la TVA a augmenté de 17 à 19% en 2017. Le budget a été débloqué en décembre 2015 et notre problème devait être réglé il y a une année», a martelé Mohamed Fouzi Kara-Mostefa, l’un des protestataires. «Apparemment les autorités locales font tout sauf la prise en charge des problèmes des citoyens», a-t-il ajouté.

Hier matin, la colère des manifestants était à son comble. Il a fallu l’intervention des éléments de la sûreté pour maîtriser ce mouvement. «Nous avons saisi toutes les instances concernées, dont le maire, le wali, le ministère de l’Intérieur et autres, mais en vain. Notre problème est-il si compliqué que ça ? Ou bien y a-t-il des intérêts en jeu», ajoute M. Kara-Mostefa. Les protestataires rencontrés sur place ont affirmé qu’ils ne supportent plus les conditions de vie sur les lieux, particulièrement avec l’arrivée de cette vague de froid.

Pour rappel, les concernés soutiennent détenir des actes légaux de propriété de leur terrain acquis en 1989 auprès de l’Agence foncière. «Depuis, aucune opération d’aménagement ou alimentation en gaz et en eau potable n’a été prévue pour les lieux. Par contre, des constructions illicites à El Barda, n’ayant subi aucune opération de démolition, sont prises en charge par la commune», dénonce M. Kara-Mostefa.

«Maintenant nous faisons face à d’autres gens qui veulent squatter les terrains octroyés pour les aires de jeux, les espaces verts et les infrastructures d’utilité publique. Je suis convaincu qu’il y a anguille sous roche dans notre affaire», a-t-il conclu. Notons qu’au début de l’année écoulée, la wilaya avait octroyé un budget de plus 6 milliards de centimes pour le raccordement en gaz d’El Barda et a demandé au maire de prendre en charge le problème. Toutes les procédures administratives, y compris les ordres de service (ODS), ont été établies, mais à ce jour rien n’a été fait.