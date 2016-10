Les habitants font part de leurs préoccupations au wali

Réagissez

La visite d’inspection effectuée mercredi passé dans la daïra de Zighoud Youcef par le nouveau wali de Constantine, Kamel Abbas, a été l’occasion pour nombre d’habitants de la région de lui exposer, au cours d’une rencontre tenue à la maison de jeunes Zighoud Youcef avec la société civile, leurs nombreuses préoccupations.

Les habitants de la commune de Beni H’midene, située à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la daïra de Zighoud, dont elle dépend administrativement et qui compte près de 10 000 habitants, ont ainsi évoqué les problèmes liés à l’enclavement de leur commune, en se disant victimes de l’exclusion et de la pauvreté et en déplorant que celle-ci n’ait bénéficié depuis des décennies d’aucun projet de développement notable.

S’adressant au wali un habitant dira : «On se sent coupés du reste du monde. Nos préoccupations immédiates s’articulent autour des moyens de transport très insuffisants. Pour rejoindre Constantine, on est obligé d’emprunter des taxis clandestins pour une première escale à Zighoud Youcef ou Didouche Mourad, puis le bus pour rallier enfin Constantine. Un véritable parcours du combattant pour ceux nombreux parmi nous qui travaillent en dehors de la commune.»

Les habitants ont également soulevé le problème du chômage qui touche une grande partie de la population, ainsi que les difficultés d’accès à certaines mechtas enclavées en l’absence de routes carrossables.

Les anciennes mechtas et celles nouvellement créées ces dernières années, dans le cadre du programme de réalisation de logements ruraux regroupés manquent de tout, ont affirmé au wali des citoyens de la commune, en évoquant l’absence de l’éclairage public, de l’alimentation en eau potable, mais surtout du gaz de ville. Une situation très mal vécue par les habitants de ces mechtas et qui ne peut que s’ajouter à leur sentiment d’exclusion.