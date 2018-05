Les habitants expriment leur ras-le-bol

Réagissez

Amoncellement de déchets à côté de la benne

A partir de 15 h, la route principale de la commune de Didouche Mourad, Larbi Ben M’hidi, est le théâtre d’un brouhaha infernal : une artère infranchissable à cause des embouteillages, des conducteurs en colère et des vendeurs informels.

«Nous ne pouvons plus circuler, cette situation que nous vivons au quotidien est devenue intenable», a déclaré un citoyen. «Nous avons passé une heure à la recherche d’un agent de police pour nous plaindre des taxis clandestins qui nous bloquent la route, mais nous ne trouvons personne», a ajouté un conducteur. Les habitants de Didouche Mourad expriment leur ras-le-bol quant à l’hygiène et aux tracas de la circulation, entre autres.

La commune fait face, depuis quelque temps, à des problèmes liés au ramassage des ordures ménagères et à l’anarchie du transport et du commerce.

Bien que ces soucis existent depuis un moment, le mois de Ramadhan accentue ces phénomènes. De ce fait, le stationnement anarchique et la violation du sens interdit deviennent légion, en l’absence d’agents de la voirie. «Les services concernés ne disposent pas d’effectif et de moyens de locomotion nécessaires.

Nous allons essayer de trouver avec eux des solutions afin de régler ces problèmes», a expliqué Taher Bouchhem, P/APC de Didouche Mourad. Quant à la question des marchands illicites, il a tenu à expliquer que les services de la commune, en collaboration avec ceux de la sûreté publique, ont réussi à éradiquer le phénomène une semaine avant le Ramadhan.

«Seulement l’opération a été exécutée tardivement, les habitudes particulières du Ramadhan font que le phénomène a tendance à revenir. On va essayer dans les prochaines semaines de revenir à la charge. Et après ce mois, nous avons l’intention de les éradiquer définitivement ».

Concernant le volet hygiène, les bacs à ordures ménagères sont régulièrement dégradés, voire brûlés, par des habitants qui ne veulent pas de leur présence à proximité de leurs habitations. Afin de régler ce problème, la commune a chargé un EPIC de procéder au porte-à -porte, mais cette opération n’a pas été généralisée à tous les quartiers, ce qui oblige les riverains à déposer leurs ordures de façon anarchique.

L’adjoint au maire, chargé de l’hygiène, de la santé et de l’environnement, Bendjaballah Nadir, a expliqué qu’un cahier des charges a été lancé pour l’achat de bacs à ordures, qui seront en métal galvanisé afin de minimiser la casse. Il a aussi confié le désir de l’APC de faire participer le citoyen. «Dans le cadre de la démocratie participative nous aimerions faire participer le citoyen dans la propreté de la commune, entre autres, à travers des campagnes de nettoyage».

Par ailleurs, le maire et son adjoint ont insisté sur la sensibilisation des citoyens, rappelant que certains ne respectent pas les horaires de sortie des ordures, tandis que d’autres choisissent de jeter leurs déchets à côté des bacs «Avec le conseil communal qui s’est installé récemment, nous sommes déterminés à améliorer la situation… faire élargir le circuit du ramassage d’ordures….

Mais le citoyen ne participe pas, il fait sortir les ordures à tout moment. On a fait des annonces par le biais de l’EPIC, les scouts, mais sans grand résultat…», a encore déclaré Taher Bouchehem. Mais l’un des plus grands problèmes de la commune reste l’espace qui se trouve derrière le marché quotidien et qui fait office de décharge géante pour les marchands.

Ces derniers choisissent d’y jeter leurs ordures afin de ne pas les acheminer vers la décharge. L’APC, d’après les déclarations de l’adjoint au maire, pense à aménager un parc de voitures, ce qui progressivement réglera ce problème.