Les habitants déplorent l’absence de commodités

Réagissez

Située sur une colline, la cité de Kef Salah, à Didouche Mourad, où résident plus de 7000 habitants, est en passe de devenir plus grande que le vieux village.

Des centaines de logements évolutifs et quelques lotissements se confondent avec l’horizon, une spécialité locale, même si le paysage a été «altéré» récemment par la construction d’une dizaine de bâtiments abritant des logements sociaux. «Quand on a emménagé, il y a une douzaine d’années le calme et la quiétude régnaient à Kef Salah, à telle enseigne que les habitants de Didouche Mourad nous jalousaient, eux qui se sentaient à l’étroit dans le vieux village.

Mais depuis, les choses ont bien changé et au fil du temps on a dû déchanter face à l’absence de commodités. Très vite, les routes et chemins d’accès au quartier se sont dégradés en raison des travaux de viabilisation qui n’en finissent pas. L’éclairage public est le plus souvent défaillant. Les services concernés mettent des semaines pour remplacer les ampoules grillées», nous dira un habitant de Haï El Amel, une cité d’auto-construction comme il en existe une dizaine à Kef Salah.

Et d’ajouter: «Le transport constitue également un problème puisque les bus qui arrivent de Constantine où une bonne partie des habitants de Kef Salah travaille ou étudie n’assurent le service que jusqu’à 17 heures alors que ceux qui desservent le quartier à partir de Didouche arrêtent leurs rotations vers 16 heures. Au-delà ce sont les fraudeurs qui prennent le relais, en assurant des navettes à leur guise et à des tarifs le plus souvent prohibitifs.» Les habitants de Kef Salah sont aussi confrontés à un phénomène presque inconnu à Didouche Mourad : l’insécurité. Il est vrai que cela n’atteint pas le degré de gravité enregistré au chef-lieu de wilaya ou à Ali Mendjeli, mais l’on signale tout de même de nombreux cas d’agressions ou de cambriolages en plus du trafic de drogue et de psychotropes. En termes d’infrastructures de loisirs, le quartier est très mal loti. Mise à part un terrain de foot, il n’existe, déplorent les habitants, pas de maison de jeunes et encore moins d’aires de jeux ou de détente, notamment pour les tout petits pour leur permettre de dépenser leur trop- plein d’énergie.