Les habitants dénoncent l’absence d’aménagement extérieur

Des citoyens ayant acquis des logements auprès du Groupe d’investisseurs promoteurs de l’est (Gipest), selon la formule LSP à l’unité de voisinage 2 de Ali Mendjeli, montent au créneau pour dénoncer le retard pris dans la réalisation des travaux d’aménagement extérieur dans leurs cités qui comptent pas moins de 1000 logements. Des travaux qui n’ont toujours pas été achevés depuis 2012, date à laquelle leur ont été livrés leurs appartements. En plus de l’absence d’aires de jeux ou de stationnement pour les habitants, ces derniers évoquent l’amoncellement des déchets notamment les déblais laissés par l’entreprise réalisatrice du projet autour et à l’intérieur des cités.

Des déblais qui ont occasionné des dommages au niveau des réseaux divers, notamment ceux d’assainissement et ceux d’évacuation des eaux de pluies lesquels ont été obstrués à plusieurs reprises. Les habitants nous ont affirmé d’autre part que le promoteur qui «rechigne» à réaliser ces aménagements, en dépit de leurs multiples démarches et des correspondances qui lui ont été adressées afin d’activer les travaux, ne s’est pas privé en revanche de transformer des cages d’escaliers de secours de leurs immeubles en locaux pour les vendre à prix coûtant à des particuliers.