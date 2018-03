Les habitants de la cité El Yasmine interpellent le wali

Réagissez

Suite à la hausse des accidents de la route survenus à proximité du campus Ahmed Hamani (Zarzara), précisément au niveau du rond-point sur la RN 79, les habitants de la cité El Yasmine expriment leur ras-le-bol et réclament l’intervention du wali, dans les plus brefs délais.

Les riverains interrogés estiment que l’intervention du chef de l’exécutif est devenue obligatoire pour mettre un terme aux multiples catastrophes enregistrées sur les lieux. Inquiets, ces habitants ont haussé le ton après le dernier accident signalé en fin d’après-midi du jeudi écoulé, faisant un mort, un trentenaire de sexe masculin. «Comme d’habitude, le conducteur a perdu le contrôle dans le virage et son véhicule a dérapé, en heurtant un jeune homme assis à l’arrêt de bus. C’est la goutte qui a fait déborder le vase, et nous a poussé à interpeller le wali, afin que la DTP et les directions concernées agissent pour mettre un terme aux différents accidents survenus au niveau de ce rond-point», a déclaré l’un des citoyens concernés.

Et de poursuivre : «Cette route devient un point noir, vu sa nature glissante et surtout à cause des conducteurs qui ne respectent pas le code de la route, au niveau d’un endroit fréquenté par les piétons.» Notre interlocuteur a estimé que les accidents au niveau de cette route deviennent réguliers et cela sans que les autorités concernées prennent la peine de trouver une solution à ce problème récurrent. «Nous enregistrons une moyenne de deux accidents par semaine au niveau du même endroit, où la plupart du temps les services concernés viennent retaper l’arrêt de bus et font comme si de rien n’était. N’est-il pas temps d’étudier ce problème en présence des services concernées ? Faut-il encore des morts? Les autorités ne doivent pas être moins conscientes que le conducteur, et agir dans l’immédiat», a-t-il regretté.