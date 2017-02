Les habitants d’El Maleh ferment la route

Réagissez

Des dizaines d’habitants de la cité El Maleh ont fermé, hier matin, le contournement de la RN27 pour réclamer l’accélération de la nouvelle opération de recensement, annoncée récemment par le wali. Les protestataires ont affirmé que plusieurs personnes ont été épargnées en 2011, y compris les nouveaux mariés. «Nous voulons cette fois du concret et non pas des promesses aléatoires. Après les dernières déclarations du wali concernant le logement social et le recensement, rien n’a été fait sur le terrain. Les services de la daïra, nous ont affirmé qu’ils n’ont reçu aucune décision officielle dans ce sens. Ce qui a provoqué l’inquiétude des riverains», a déclaré Hacène T., l’un des manifestants.

Et d’ajouter : «Nous demandons aussi à ce que les anciennes constructions soient démolies prochainement. Ces habitations ont été réoccupées par d’autres personnes, après la première opération de relogement dans ce quartier. Elles présentent une menace pour nous et nos enfants.»