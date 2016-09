Les habitants accusent la Seaco

Réagissez

La situation dure depuis plus de deux mois

Les habitants de la première tranche de la cité Boussouf, particulièrement ceux des bâtiments 27, 28 et 29, souffrent depuis des années le martyre non seulement à cause de la défaillance du système d’assainissement, mais en raison des négligences et du non-professionnalisme des services publics concernés.

Selon leur témoignage, le problème se pose au niveau des avaloirs et des réseaux des eaux pluviales. Ces derniers sont complètement obstrués, selon les riverains. Une situation qui dure depuis plusieurs années, sans que ces réseaux ne subissent le moindre entretien. «L’état des lieux s’est nettement aggravé ces dernières années au point de devenir insupportable, avec les inondations qui ont touché les entrées des immeubles.

Nous nous sommes plaint auprès des services de la Seaco, mais le problème n’a pas été réglé», a déclaré Toufik Amireche l’un des plaignants. «Même le système d’hydrocurage adopté par la Seaco est devenu insuffisant et ne règle plus les problèmes qui se posent», a-t-il expliqué. Notre interlocuteur a affirmé que les services de la Seaco ont été saisis afin de renouveler ces regards, étant donné que cette zone est classée comme un point noire et inondable, mais sans résultat.

Il a expliqué qu’une étude a été réalisée, mais le marché n’a pas été lancé faute de moyens, selon le arguments donnés par la Seaco qui n’a pu faire appel à des entreprises spécialisées afin d’accomplir ce genre de travaux. «Il y a un mois, des agents de la Seaco se sont rendus sur place et ont commencé des travaux qui ne répondent pas aux normes», a-t-il expliqué. «Les regards sont sous dimensionnés et le matériel utilisé n’est pas de bonne qualité.

On se sert de chutes de fer pour réaliser des regards», s’est exclamé M. Amireche. Actuellement, les habitants n’osent plus ouvrir leurs fenêtres à cause des odeurs nauséabandes à quoi s’ajoutent les nuisances causées par un chantier qui traîne depuis environ deux mois. Ils disent refuser aussi cette méthode de travail et menacent de bloquer les travaux si la Seaco ne prend pas le problème au sérieux. Pour notre part, nous avons tenté de contacter la direction de communication de la Seaco afin d’avoir sa version des faits, mais en vain.