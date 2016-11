Les grossistes mandataires en grève

Réagissez

Pour le P/APC, la commune ne peut plus continuer à louer ce...

Les grossistes mandataires en fruits et légumes domiciliés au marché de gros des fruits et légumes (Magrofel) du Polygone, dans la ville de Constantine, sont depuis hier en grève ouverte.

Ce mouvement de protestation intervient suite à la décision prise par la mairie e de procéder à la location de ce marché par adjudication le 24 du mois en cours. Une décision que réfutent vivement les locataires de ce marché, d’autant que le prix de l’adjudication a été fixé à 100 millions de dinars. Le représentant des mandataires, Mohamed-Laïd Bouhengel, coordinateur de la wilaya de l’union générale des commerçants et des artisans (UGCAA), que nous avons rencontré hier sur place, affirme à ce propos que la mairie de Constantine a pris sa décision après une mauvaise interprétation de la directive ministérielle l’instruisant d’augmenter les prix de location de son patrimoine.

Selon le document que nous avons consulté, la directive ne comporte en effet aucune obligation à la mairie de procéder à la location de ses biens par adjudication. Notre interlocuteur ne manquera pas également de nous faire remarquer que la mise à prix fixée par celle-ci est déraisonnable. Un rapide calcul permet en effet de constater que le prix de location des 178 carreaux du Magrofel, fixé actuellement à 6 000 DA, sera multiplié par dix en cas d’adjudication au prix fixé par la mairie laquelle précise le représentant des grévistes a fermé la porte à toute négociation maintenant sa décision de location du marché par adjudication.

De son côté, le président de l’APC de Constantine, dans une déclaration faite à El Watan, affirme qu’il ne peut se permettre de brader le patrimoine de la commune et laisser échapper des revenus substantiels en continuant à louer le marché de gros du Polygone à 2 millions de dinars l’an, alors que des marchés voisins, comme ceux de Chelghoum Laïd et d’El Khroub, sont loués chaque année par adjudication au prix de 100 millions de dinars l’an. Nous nous sommes évertués pour notre part à interroger des marchands de fruits et légumes du centre-ville sur l’incidence que pourrait avoir cette grève sur l’approvisionnement du marché local. Ces derniers nous ont affirmé que celle-ci ne peut avoir que très peu d’impact pour la simple raison que la plupart des commerçants de la ville ont pris l’habitude de s’approvisionner au marché de gros de Chelghoum Laïd, où les prix pratiqués sont nettement plus avantageux par rapport au Magrofel de Constantine.