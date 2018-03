Les étudiants-entrepreneurs présentent leurs projets de création d’entreprises

Réagissez

Ils se présenteront aujourd’hui au campus 500 places pour les soutenances orales de leurs projets réalisés devant un jury qui sera composé de représentants de l’Ansej, de l’Angem, de la CCI, deux chefs d’entreprise et deux enseignants universitaires.

Ce sont les étudiants-entrepreneurs de l’université Frères Mentouri (UFMC). «Cette journée marquera la fin de la première session de formation et enchaînera le démarrage de la deuxième session programmée pour avril 2018, avec un groupe de 30 étudiants», a-t-on appris auprès du rectorat.

Et de rappeler que cette journée est le résultat d’une stratégie pédagogique et professionnelle instaurée en amont pour élargir l’horizon de l’employabilité et diversifier les chances de la survie du projet. «Dans l’objectif de développer l’esprit d’entreprendre des étudiants/diplômés et de leur offrir un accompagnement adéquat pour enrichir leurs compétences entrepreneuriales et managériales, l’UFMC a créé, en partenariat avec l’Ansej, la première maison de l’entrepreneuriat en 2004, avec comme principale mission : la sensibilisation et la promotion de l’esprit entrepreneurial auprès des étudiants.

Cette expérience a connu une évolution en nombre et en qualité des activités réalisées conjointement. Il a été cependant constaté que pour ceux qui voulaient passer à l’étape de concrétisation de leur idée en projet, une formation plus soutenue et un accompagnement étaient nécessaires», nous a-t-on précisé. Et les premiers résultats sont là : «De cette dynamique, il y a eu 551dossiers de création d’entreprises validés par l’Ansej de Constantine durant la période 2013-2017.»

C’est d’ailleurs à la lumière de ces prémices que des décisions se sont imposées aux deux partenaires en vue d’un bon encadrement de l’étudiant-entrepreneur, à identifier comme étant tout étudiant ou jeune diplômé qui désire concrétiser son idée de création d’entreprises quel que soit son profil, niveau et spécialité, s’entend.

«Dans cette perspective, les deux partenaires ont lancé une formation pour les étudiants-entrepreneurs, dans le but de les accompagner dans la construction de leurs projets. Cette formation, dont la première session a débuté le 21 novembre 2017, à raison de 2 jours par semaine, a été destinée, non seulement à tous les étudiants inscrits à l’UFMC, quel que soit leur niveau de formation (licence, master, doctorat) ou leur spécialité, mais aussi elle s’élargit aux nouveaux diplômés de l’université en phase d’insertion professionnelle.

Pour l’année 2017/2018, le nombre des étudiants inscrits à cette formation est de 37, dont 10 ont finalisé leurs projets entrepris dans les domaines de la technologie, de l’agroalimentaire, de la mécanique, de la climatisation et de la fabrication de sacs en papier», a détaillé le rectorat.

Les cours dispensés durant cette 1re session avaient pour objectif de faire acquérir aux concernés les outils permettant de développer leurs compétences entrepreneuriales et de management de projet. Les étudiants ont eu 4 semaines pour faire l’étude complète des différents aspects du projet et de le finaliser.