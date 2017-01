Les étudiants en chirurgie dentaire maintiennent leur grève

Réagissez

Les étudiants en chirurgie dentaire, en grève depuis le 23 du mois en cours, ont décidé à l’unanimité, à l’issue d’une assemblée générale tenue jeudi dernier, de reconduire ce mouvement, en raison de l’échec des négociations avec le ministère de tutelle, a-t-on appris auprès des concernés.

L’action protestataire se poursuivra donc. Concrètement, elle se traduit, en sus du boycott des cours, par la fermeture quotidienne de 8h à midi du campus Chihani Bachir, où viennent se faire soigner les citoyens. Ce durcissement intervient au lendemain de la réunion tenue au sein du ministère de tutelle, dont les résultats ne semblent, a priori, pas répondre aux désidératas des grévistes.

En effet, mercredi dernier, une délégation des représentants des étudiants a été reçue au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), aux fins de transmette une plate-forme portant sur les revendications nationales, dont certaines locales. Dans le désordre, il est question de la revalorisation du statut et la grille des salaires au sein de la Fonction publique, passant de la catégorie 13 à 16.

L’ouverture de nouvelles spécialités est aussi une doléance brandie, à côté de l’augmentation de postes de résidents, du nombre d’heures de travaux pratiques durant la semaine, ainsi que l’autorisation des stages d’été dans des structures de santé publique et même privées. Pour la tutelle, les revendications des étudiants seront discutées et prises en charge selon leurs compétences.

Certains points seront soumis à l’approbation du Premier ministre. Selon un communiqué du MESRS, la plupart des revendications ont été satisfaites, sauf pour les revendications dites «conjointes», relatives au reclassement des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, qui relèvent, non pas des attributions du ministère, mais de la Fonction publique, avec laquelle deux réunions ont eu lieu les 28 décembre 2016 et 11 janvier 2017. Jusqu’alors, les étudiants ont décidé d’installer une commission de suivi. «Cette commission sera chargée de suivre l’application des engagements pris par la tutelle», selon notre source.