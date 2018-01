Logements de fonction de l’université

Les enseignants réclament la liste finale des attributions

La coordination indépendante des enseignants des trois universités de Constantine (1, 2 et 3), ainsi que ceux de l’université des sciences islamiques et de l’Ecole normale supérieure (ENS) reviennent à la charge en organisant, hier matin et pour la énième fois, un nouveau mouvement de protestation à l’université des Frères Mentouri (Constantine 1).

Rassemblés devant la tour du rectorat, les enseignants réclament la liste finale des bénéficiaires, ainsi que l’attribution des logements achevés et livrés au profit du secteur, soit l’université des Frères Mentouri, qui préside la commission de logements de fonction de la wilaya. «Les entreprises chargées de la réalisation ont livré, entre août et octobre, un total de 180 logements de fonction au profit du secteur. Depuis, l’université n’a pas répondu au recours des contestataires et refuse d’établir une liste finale des bénéficiaires et par la suite l’attribution de logements qui traînent depuis 2012», a déclaré Nabil Dib, représentant de la coordination. Et de s’interroger sur le motif de ce refus d’afficher la liste finale et de livrer les préaffectations. Les protestataires estiment que cette réticence de l’administration de l’université sème le doute et provoque des suspicions chez les demandeurs, surtout que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné des instructions pour effectuer une livraison immédiate des préaffectations juste après l’achèvement des 40 % des logements. En grogne, les enseignants en question ont déclaré aussi que le recteur de l’université des Frères Mentouri refuse de les recevoir depuis plusieurs jours, afin de leur communiquer plus d’explications sur «la fameuse liste des bénéficiaires». Par ailleurs, ils ont ajouté qu’il était prévu d’attribuer, sur un quota de 460 logements, environ 200 unités avant la fin de l’année écoulée, mais cela n’a pas eu lieu. «Pour le moment, l’on n’a achevé que 180 appartements livrés à la commission. Pour ce qui est des 20 restants, selon les entreprises affectées sur place, ils seront achevés en avril prochain», a détaillé M. Dib. Et de poursuivre en ce qui concerne la deuxième tranche: «Concernant la deuxième partie, les autorités nous ont promis de livrer en mars prochain 160 logements et en juillet 100 appartements.» Pour rappel, le projet en question concerne la réalisation de 460 logements de fonction situés à proximité de l’université Salah Boubnider (Constantine 3). Lancé en 2012 et confié à plusieurs promoteurs, le projet a connu de sérieuses perturbations, ce qui a causé un retard de livraison depuis des années.

Yousra Salem