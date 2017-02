Grève à l’ONID-RI

Les employés demandent l’intervention du ministre

Les employés de l’Office national d’irrigation et de drainage, réalisation et ingénierie (ONID-RI), sis à Ali Mendjeli, observent, depuis mercredi dernier, une grève ouverte pour réclamer l’intervention du ministre des Ressources en eau et de l’Environnement.

Selon les employés en grogne, l’intervention de la tutelle demeure indispensable, vu la non-prise en considération de leurs requêtes par la direction générale. Ils ont estimé que les conditions de travail deviennent déplorables et l’employé n’est pas à l’abri dans cette entreprise. «Notre revendication primordiale consiste à améliorer les conditions de travail, rien de plus. C’est pourquoi nous avons tenu une assemblée générale le 12 janvier dernier, où nous avons établi une plate-forme d’une vingtaine de revendications purement professionnelles», a déclaré Hilmi Djebaili, secrétaire général du syndicat, affilié à l’UGTA. Et de poursuivre que depuis la tenue de l’AG en question, rien n’a changé. Les employés ont saisi le directeur de Constantine à maintes reprises pour régler leurs problèmes, mais en vain. Ce responsable a résisté, selon les grévistes, à toutes les tentatives de communication avec les travailleurs lésés sur tous les plans. «A la fin de la semaine dernière, nous nous sommes réunis avec lui au siège de la direction. Ce qui est sidérant, est que ce directeur a refusé de signer le PV de la réunion. Pis encore, il a déposé plainte, jeudi dernier, contre la section syndicale», a ajouté le SG du syndicat. Notons parmi les revendications citées dans la plate-forme, dont El Watan détient une copie : ils exigent l’attribution d’une copie du contrat de travail pour tous les employés, le renouvellement de la convention sur la médecine du travail dans les délais les plus brefs, assurer une ambulance sur les chantiers vu les risques encourus par les travailleurs, fournir des uniformes pour protéger les employés, l’application de la loi de la prévention et la protection du travailleur, l’éclairage dans les projets en cours de réalisation, fournir des utiles nécessaires pour le travail, la prime de rendement, la reconnaissance de la section syndicale créée selon la réglementation et autres.

Yousra Salem