La commune veut récupérer cette structure

Il est soutenu que depuis sa réouverture en août dernier, la société exploitant la gare continue à augmenter les loyers des commerces au sein de la structure.

Les élus de l’APC de Constantine ont dénoncé, dimanche dernier, lors d’une session extraordinaire, le non-respect du contrat signé entre la commune et la Société de gestion de la gare routière d’Alger (Sogral). Ils ont estimé que la mauvaise gestion menée au sein de la gare routière est, Sahraoui Tahar, a causé beaucoup de problèmes pour la commune.

Depuis sa réouverture en août dernier, ces élus, à leur tête Nabil Bousbaâ, ont affirmé que Sogral continue à augmenter les loyers des commerces au sein de cet établissement, tout en provoquant la colère des marchands. D’autant plus, d’après eux, que la société chargée de l’exploitation n’a pas respecté les chapitres cités dans le contrat signé avec la commune de Constantine il y a environ 7 mois.

Ce contrat, dont la durée est d’une année, permet à la commune de récupérer la gare routière en cas de transgression de la convention par Sogral. «J’ai fait un tour dans la gare routière et j’ai constaté que tout est fermé. En plus, cette dernière continue toujours à consommer l’électricité et c’est la commune qui paie les frais», a expliqué Nabil Bousbaâ.

Et de poursuivre : «Je propose de récupérer les lieux après l’expiration du contrat.» Notons que les élus sont intervenus, après la délibération pour l’achat de nouveaux kiosques en préfabriqué, afin de les installer au sein de cette structure exploitée par Sogral. Le coût de ces kiosques est estimé à plus de 22 millions de dinars. Les contestataires ont souligné que la commune n’a pas pu recouvrer «un seul sou» du budget dépensé pour la réhabilitation de la gare en question. Après un débat houleux, le maire a demandé d’inscrire et de prendre en considération la proposition des élus, afin de récupérer cette gare.