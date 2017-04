Les élus critiquent le maire

Réagissez

L’APC de Constantine a débloqué, à travers une délibération adoptée lors d’une session extraordinaire tenue, hier, au siège de l’Hôtel de Ville, une enveloppe de 10 milliards de centimes pour l’aménagement et l’entretien des jardins publics dans la commune. Cette session a été organisée suite à l’état affligeant des espaces verts constaté lors de la visite du wali, Kamel Abbes, effectuée le 15 mars dernier, dans une dizaine de jardins publics, dont le jardin historique Bennacer, le square de Djenna, situé face au CHU Dr Ben Badis, et les jardins des Sept tournants, à Bellevue, Guerfi Saïd au Ciloc, celui du Bosquet, Beyrouth à Sidi Mabrouk et Boursas Nouar, à Bab El Kantara, où des travaux de réhabilitation durent depuis 2012.

Certains élus ont contesté le choix de ces espaces verts, estimant que l’ordre du jour de cette session a été établi suite aux instructions du wali, selon le constat des lieux qu’il a visités. Selon certains intervenants, d’autres secteurs dépourvus de toutes sortes d’espaces de villégiature ont été complètement négligés lors de cette session, à l’instar d’El Gamas, Boudraâ Salah et autres. Ils ont estimé que cette session n’est qu’une réponse aux instructions du wali. «Faut-il attendre encore une visite du wali dans les quartiers marginalisés pour que l’assemblée tienne une session extraordinaire afin de répondre aux besoins des citoyens ?» a lancé un élu. Dans le même contexte, Rafik Bouteghane, vice-président chargé de la réalisation, a signalé que ce budget est excessif, particulièrement pour certains jardins qui nécessitent une simple opération d’aménagement.

Le même responsable a proposé de gérer cet argent raisonnablement et de transférer une partie de la somme débloquée pour l’aménagement d’espaces verts dans d’autres quartiers. «J’ai remarqué qu’il y a une inégalité dans l’octroi de l’argent pour l’aménagement de certains jardins. Quelques espaces nécessitent une simple opération d’aménagement, rien de plus. Pourquoi ne pas gérer le budget raisonnablement, surtout celui qui a été accordé au jardin Bennacer, pour créer d’autres espaces», a-t-il expliqué. Cette proposition a été rejetée par le maire de Constantine, Mohamed Rira. «On ne touche pas à ce budget. Proposez des projets et on débloquera d’autres sommes», a-t-il dit.