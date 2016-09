Les déchets ménagers entravent l’avancement des travaux

Réagissez

Le merveilleux site naturel des gorges du Rhummel s’est transformé en réceptacle pour toutes sortes de déchets ménagers, dégageant des odeurs nauséabondes.

Ce problème se pose toujours et la solution tarde à venir, vu l’inaction des services de la commune de Constantine qui ne semblent pas concernés par cette situation. Sinon comment expliquer leur manque d’engagement pour mettre fin à un phénomène qui prend de l’ampleur.

Ce dernier est considéré à ce titre comme un sérieux obstacle pour la réhabilitation du Chemin des touristes sur un tracé de 2 km, actuellement dans la phase des études.

Le directeur du tourisme de la wilaya a affirmé que les employés affectés sur le site courent un énorme risque, surtout que des habitants des immeubles de la rue Larbi Ben M’hidi continuent de jeter toutes sortes d’objets à partir de leurs domiciles. Selon lui, cela empêche les travailleurs d’accomplir leurs tâches convenablement. «J’ai lancé plusieurs fois des appels à la commune de Constantine pour nettoyer les lieux et interdire aux habitants de jeter leurs déchets, mais en vain.

Ce projet est très important, car il se veut un projet économique très rentable plus que touristique», lance-t-il. Notre interlocuteur n’a pas manqué d’exprimer son regret face à cette situation qui se banalise chez les habitants et les responsables locaux. «Nous devons mener des campagnes de sensibilisation en direction des habitants. La commune qui a toutes les prérogatives, devrait être plus ferme et interdire aux gens ce genre de comportements à travers les lois et la justice, si cela nécessite. Nous ne pouvons pas ramener des touristes à une décharge publique, en plus il y a un grand risque sur la vie humaine», a-t-il souligné.

Rappelons que lors d’un conseil de wilaya tenu en juillet dernier, Pierre Plotto, représentant du bureau d’étude technique français IMSRN (Ingénierie des mouvements du sol et des risques naturels) chargé de ce projet, exerçant en sous-traitance avec la Sapta, a déclaré que ses équipes avaient dégagé 162 tonnes de déchets métalliques, dont des carcasses d’appareils électroménagers.

Ce qui est qualifié d’inadmissible pour une ville qui aspire à revaloriser ses sites naturels en vue de développer l’activité touristique et générer des sources de revenus en pleine crise financière. A propos du problème des conduites des eaux usées déversées dans le Rhummel, gênant considérablement l’avancement des travaux, le directeur du tourisme nous a confirmé que la direction des ressources en eau a promis de prendre les choses en main dans les plus brefs délais, afin de faciliter la tâche à l’entreprise chargée du projet.