Les cheminots reviennent à la charge

Après avoir paralysé le trafic des trains il y a 15 jours, les syndicalistes de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) à Constantine sont revenus à la charge, hier matin, en bloquant de nouveau la circulation de ce moyen de transport.

Affiliés à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), des dizaines de syndicalistes ont déclenché ce mouvement de protestation à partir de 5 h, pour contester le comportement «irresponsable» du secrétaire de wilaya, Zohir Bensaha, et dénoncer le soutien incompréhensible que lui a apporté le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun. «Le mouvement d’aujourd’hui est une sorte de réponse aux dépassements du secrétaire de wilaya, mais aussi au soutien que le wali lui a apporté lors de son discours au siège de l’UGTA à l’occasion du 1er Mai, en dépit des transgressions inadmissibles de la réglementation que ce secrétaire a commises», a déclaré Fayçal Talhi, secrétaire général de la section syndicale train et membre du bureau fédéral national. Et d’ajouter que le wali a refusé de les recevoir, au cours de cette semaine, pour aider M. Bensaha à gagner plus du temps jusqu’à la tenue du congrès du renouvellement de la Fédération nationale et la désignation des congressistes, prévue aujourd’hui et demain, en excluant les syndicalistes désignés de manière réglementaire.

Plus explicites, les protestataires étaient unanimes à accuser le secrétaire de wilaya d’avoir violé l’article 118 du règlement intérieur de l’UGTA, en voulant désigner des congressistes qui ne possèdent pas de PV d’installation en tant que syndicalistes. Sans être avares dans leurs propos, ils ont ajouté que le wali ne fait qu’aggraver la situation, en interférant dans les problèmes internes de l’UGTA pour approuver «le faux» et non pas pour veiller sur le respect de la réglementation. A bout de nerfs, ils ont décidé de maintenir ce mouvement de protestation jusqu’à l’intervention du président de la fédération pour mettre un terme aux différents dépassements de ce secrétaire de wilaya.