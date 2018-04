Réagissez

Une cinquantaine de syndicalistes de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) à Constantine, affiliés à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), ont paralysé le trafic des trains et le fonctionnement des autres services, toute la matinée d’hier. Ce mouvement de protestation a été déclenché à partir de 5 h, «à cause des multiples dépassements commis par le secrétaire de wilaya de l’UGTA, qui a été installé en mars dernier», déclare Fayçal Talhi, secrétaire général de la section syndicale Train, et membre du bureau fédéral national.

«Depuis son installation, le secrétaire de wilaya, Bensaha Zohir, n’a pas cessé de multiplier les dépassements à l’encontre de plusieurs sections syndicales légitimes. D’abord, il nous a demandé de faire une demande d’audience pour pouvoir aborder avec lui les problèmes des travailleurs. En plus, il a refusé abusivement de nous fournir les cartes d’adhésion de l’année 2018», poursuit Fayçal Talhi.

Et de poursuivre : «En préparation du congrès du renouvellement de la Fédération nationale et la désignation des congressistes, pour le 10 mai, le secrétaire de wilaya a attribué des invitations de participation à d’autres travailleurs, en excluant les syndicalistes.» Les protestataires ont affirmé que le secrétaire de wilaya a transgressé l’article 118 du règlement intérieur de l’UGTA, en voulant désigner des congressistes en dehors des membres du syndicat. «Nous l’avons saisi à maintes reprises, mais en vain.

C’est pourquoi nous réclamons l’intervention de Sidi Saïd et des autorités concernées pour mettre un terme à l’abus de l’actuel secrétaire de wilaya», a fulminé le secrétaire général de la section syndicale Train. Pour conclure, les protestataires ont menacé de tenir une grève nationale, à partir de la semaine prochaine, si leurs revendications ne sont pas prises en considération.