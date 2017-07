Les champions sportifs honorés

Réagissez

La salle omnisports de Mansourah a abrité, jeudi passé, à l’initiative des services de la wilaya de Constantine et de la direction de la jeunesse et des sports, une sympathique cérémonie en l’honneur des athlètes et des sportifs de différentes catégories et disciplines de la wilaya qui se sont distingués par leurs résultats dans les championnats locaux, arabes, africains et mondiaux au cours de l’année 2016-2017.

Ce sont donc plus de quatre-vingts athlètes et sportifs originaires de la wilaya à avoir été récompensés par le wali de Constantine lors de cette cérémonie, où étaient présents, en plus des autorités locales, les parents et les entraîneurs de ces athlètes. Une heureuse initiative que n’a pas manqué de souligner la championne Ismahane Boudjaâdar, médaillée d’or dans la catégorie F33 dames aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 en lancer de poids.

Elle nous dira à ce propos : «Cela fait plus de cinq ans que les autorités locales nous ignorent, et ce, en dépit de nos performances réalisées ces dernières années au niveau continental et aux JO de Rio, où ma partenaire, Nada Medjemel, en club (l’Union sportive handisports constantinois), a également obtenu une médaille de bronze dans la catégorie dames F56 au lancer de poids.

Le fait d’être reconnues et distinguées par notre ville ne peut donc que nous encourager à poursuivre nos efforts pour obtenir de meilleurs résultats dans l’avenir». De leur côté, Amina Guenadez, championne d’Afrique dans la catégorie des moins de 16 ans aux jeux d’échecs, ainsi que Marwa Aouachria, championne d’Algérie et vice-championne arabe dans la catégorie des moins de 18 ans, dans la même discipline, se sont dites également agréablement surprises par cette distinction.

Parmi les athlètes honorés au cours de cette cérémonie, puisque nous ne pouvons les citer tous, le judoka Oussama Bensakher, champion arabe des clubs champions, et deux sprinters, Amine Boucetta et Iskander Djamil Athmani, tous deux sociétaires de l’Association sportive du club de Bounouara, se sont particulièrement distingués par leurs performances dans la catégorie junior en 2016, ayant été respectivement champion d’Algérie aux 400 m haies, pour le premier cité, et champion d’Afrique dans les épreuves de sprint (60, 100, 150, 200 et 300 mètres), pour le second, avec à la clé un record d’Algérie aux 150 mètres pour Athmani.

Dans la catégorie minimes, nous citerons également le champion d’Algérie de Full contact, Mohamed-Chahine Allem (14 ans), et Mehdi Kraouchi (14 ans), champion d’Algérie de karaté.