Les brûlures de la mer ou le drame de la harga

Les étudiants ont réussi à transformer les...

Entre larmes et rires, dialecte et français, chant et jeu, le jeune public qui assistait hier à la comédie musicale Les brûlures de la mer, ne savait plus où donner de la tête.

Saut, danse, course et chant, les étudiants de l’Ecole normale supérieure (ENS), comédiens à leurs heures de grève, ont charmé l’assistance. Portées par deux guitaristes, les voix des comédiens du club Francomania revisitaient, à l’Institut français (IF) de Constantine, le répertoire musical folklorique et moderne algérien.

En adaptant Lassewed Magroni, Lilahou ya hamami, Aïcha, Zina…, ils ont réussi à leur faire porter l’identité du thème abordé : El harga. Les personnages chantaient leur jeunesse, le poids des études, la pression sociale, la déception amoureuse et le désir d’un ailleurs meilleur. «Ya rayeh win msafer», clamaient les comédiens, quand Réda et El Hadi quittèrent l’Algérie. Une mise en scène précise qui a réussi à aborder un sujet dramatique à travers un air de légèreté et d’humour, mais une explosion d’émotion s’est produite lors de la scène d’adieux entre la mère et son fils. Le silence régnait dans la salle, le public a versé des larmes discrètement. Le pari de l’identification est réussi.

Sur fond de l’air El Harraga de Khaled, le spectacle reprend en dénonçant le temps d’une chanson la gravité du phénomène «J’ai pleuré mes enfants, j’ai pleuré mes jeunes garçons, Réda et El Hadi, que la mer avait pris… Il lui a dit, père je pars… je préfère les poissons aux asticots». Un peu plus de justesse dans le jeu d’acteurs aurait fait de cette comédie d’amateurs un travail de professionnel. Portés par leur jeune âge et par leur désir de bonheur, les étudiants de l’ENS ont réussi à transformer les douleurs et l’incertitude de leur mouvement de grève en une production artistique réussie.

«On était en pleine période de grève, le ministre ne nous écoutait pas, on avait beau faire des marches, mais rien. Les étudiants en avaient marre, c’est bon le Bled “ma bqa walou fih” et le mot harga revenait en force, beaucoup d’étudiants avaient quitté l’ENS. Ils avaient perdu tout espoir. Quand Osman Chaggou, enseignant à l’ENS, nous a proposé le thème, nous l’avons vite adopté», se confie Nada Hammadi, chef du club.

Au cours de la représentation, une voix accompagnait la trame : c’est le rêveur. Le personnage porté par la voix d’Armand Vial, dans un soliloque pointu, racontait le langage de la voix intérieure, douloureuse, amoureuse et rêveuse.