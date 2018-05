Les autorités appelées à assumer leurs responsabilités

Réagissez

Ayant ras-le-bol des dépassements des promoteurs, mais surtout de la nonchalance des responsables concernés, les souscripteurs aux différents programmes LPA appellent les autorités locales à assumer leurs responsabilités et à mettre un terme à leur calvaire.

Cet appel a été lancé lors d’une réunion tenue, samedi dernier, par les présidents des associations des souscripteurs aux programmes LPA dans la wilaya de Constantine, et organisés en coordination.

L’objectif de cette rencontre était de présenter un bilan des activités de la coordination et celui de l’avancement des projets, afin de «décider des actions à entreprendre pour mettre fin définitivement à ce dossier épineux, qui a une fâcheuse tendance à s’enliser de jour en jour». Dans un communiqué remis à notre rédaction, les souscripteurs rappellent toutes les réunions tenues avec les autorités, particulièrement celle avec le ministre de l’Habitat et le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun.

Les concernés soutiennent avoir opté pour toutes les solutions pacifiques, notamment le dialogue et les sit-in, mais les promoteurs refusent toujours d’honorer leurs engagements, face au silence des autorités, ce qui ne fait qu’empirer la situation. «Désormais, il est clair que les promoteurs en charge du programme LPA de Constantine, et malgré leurs innombrables infractions à la loi, démontrées et prouvées, imposent la confrontation directe que nous réprouvons certes, mais à laquelle nous allons répondre.

Dans cette perspective, nous prenons à témoins toutes les autorités en charge de ce dossier, ministère, wilaya de Constantine, direction du logement, daïra et la sûreté de wilaya, en leur demandant d’accomplir leur devoir ou alors assumer toutes les conséquences fâcheuses qui pourraient découler de cette situation de pourrissement», indique le même communiqué.

En conclusion, la coordination mentionne qu’il ne s’agit pas d’une menace, mais plutôt une manière de préserver leurs droits légaux, avec tous les moyens disponibles afin de clore ce dossier définitivement, après l’échec de toutes leurs tentatives.