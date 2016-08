Les abonnés seront prévenus avant la coupure

Réagissez

La direction de distribution de l’électricité et du gaz de Constantine, siégeant à Bab El Kantara indique qu’un nouvel outil de communication va être utilisé prochainement pour avertir les abonnés qui ne se sont pas acquittés de leurs redevances d’une coupure imminente, en l’occurrence trois jours avant. Le procédé qui consiste à prévenir les abonnés par le biais de la radio, d’affiches au niveau des agences devrait être mis en place, selon la même source au niveau des agences de Cirta et de Sidi Mabrouk dès la semaine prochaine dans une première phase, avant d’être élargi à toutes les agences de la wilaya. Les mêmes services invitent, d’autre part, leurs abonnés à se rapprocher des bureaux de poste et des agences pour régler les factures impayées.