«Leilat Chaâbi» au Café Riche

Les éditions du Champ Libre organisent ce soir (lundi) à l’emblématique Café Riche une rencontre à l’enseigne de «Leilat Chaâbi» qui prendra, pour une part, appui sur l’ouvrage Les compagnons de Sidi Guessouma. Contribution à l’histoire du chaabi, du professeur Abdelmadjid Merdaci, publié chez ces mêmes éditions. L’ouvrage en question a fait l’objet de présentation à Aghribs (Béjaïa), Mila, Jijel et de rencontres dédicaces aux librairies du Tiers Monde, Chaïb-Dzaïr, Point-Virgule et au stand de la maison d’édition au Salon international du livre. Il a, sur toutes ces tribunes, suscité curiosité et débats tant il battait en brèche quelques idées reçues sur le chaâbi, son identité, son histoire, affirme l’éditrice, Meriem Merdaci, qui en tire satisfaction devant l’accueil réservé à l’ouvrage, mais, dans le même temps, se posant l’incontournable question de sa présentation dans son propre terreau, à Constantine même et plus particulièrement aux musiciens et mélomanes du chaâbi de la ville.

«C’est d’abord ce sentiment qui m’a conduit à imaginer «Leilat Chaâbi» dont les contours et les objectifs allaient, peu à peu, se préciser. Les nuits du Ramadhan m’ont ainsi paru les mieux indiquées pour des rencontres fraternelles, festives, musicales où l’émotion comme le mandole auraient droit de cité», écrit-elle dans un texte de présentation de l’événement. Et puis, poursuit-elle, rendre visible aux yeux du plus grand nombre et du plus éloigné des mélomanes un chaâbi enraciné à Constantine, avec ses figures de style, ses territoires, ses histoires en somme. Tel est, en tout cas, le challenge de cette nuit du chaâbi appelée à convoquer les mémoires des acteurs, mais aussi le sens d’une histoire algérienne, dont le chaâbi aura été l’un des marqueurs de l’esprit de résistance.

Leilat Cha’bi - Café Riche - Lundi 28 mai à 22h00