Le wali rassure les souscripteurs

Réagissez

Lors de sa visite effectuée, hier, au chantiers de cinq projets de logements dans les formules LPA (promotionnel aidé) et LSP (sociaux participatifs) en cours de réalisation, le wali de Constantine, Kamel Abbes, n’a pas manqué de rassurer les souscripteurs sur la cadence des travaux, tout en obligeant certains promoteurs à livrer leurs projets avant la fin de l’année en cours et d’autres au mois d’août prochain.

Contrairement à sa dernière visite sur les autres chantiers du logement, où il avait exprimé sa grande déception, le chef de l’exécutif était cette fois-ci relativement satisfait, quant à l’avancement des travaux. Mais malheureusement, comme on ne peut être complètement satisfait dans ce genre de situation, vu l’absence inexpliquée et injustifiée de l’administration sur terrain et le manque de suivi des projets en cours de réalisation, plusieurs anomalies ont été signalées dans les sites visités par le wali. Notons, à titre d’exemple, les 650 logements LPA réalisés par Cosider et les 700 logements LPA du promoteur Dembri implantés à l’UV 20 de la ville d’Ali Mendjeli.

«Les projets de logements LPA sont nombreux, et cette visite se veut une suite de la première afin d’essayer de livrer les appartements aux souscripteurs dans les délais. C’est pourquoi nous organiserons une troisième visite sur d’autres projets, car nous avons remarqué que plusieurs obstacles administratifs ou autres, qui ne devraient pas avoir lieu, entravent l’avancement des projets», a-t-il déclaré lors d’un point de presse animé au cours de cette visite.

Notons que le wali a entamé sa sortie par le projet des 250 logements LPA réalisés par le promoteur Ghougali Fayrouz à Kef Salah, dans la commune de Didouche Mourad. Sur les lieux, il a constaté que le chantier a été lancé avant l’obtention du permis de construire et sans qu’il y ait une étude approfondie du terrain. Sur place, le premier responsable de wilaya a convoqué une réunion pour dimanche prochain à son cabinet pour étudier le dossier des 3 300 logements LPA inscrits et qui n’ont pas été encore lancés dans la même commune.

A Ali Mendjeli, Kamel Abbes a repris ses menaces à l’encontre de la Sarl Sidi Rached, chargée de la construction de 61 logements LPA à l’UV1. Cette dernière sera poursuivie en justice si elle ne respecte pas ses engagements, selon les déclarations du wali. En marge de cette visite, le wali a affirmé que le projet de 1000 logements, confié au promoteur Benhamadi (Ex-Batigec), a été repris à un rythme lent, mais il y aura un renforcement du chantier pour livrer les appartements dans les délais mentionnés dans les contrats.