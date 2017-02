Réagissez

L’extension du pôle universitaire comporte plusieurs projets

Insatisfait, le wali a demandé aux entreprises de renforcer les projets qui connaissent un retard considérable.

La Société d’étude, d’architecture et d’urbanisme (SEAU) a fait encore preuve d’incapacité dans le suivi de ses différents projets. Cet état de négligence a poussé Kamel Abbas, wali de Constantine, à mettre en garde le directeur et le chef de service de la SEAU, présents lors de sa visite de travail effectuée, hier, aux projets entrant dans le cadre de l’extension de la ville universitaire Rabah Bitat (Constantine 3).

Notons parmi les projets inspectés par le premier responsable de la wilaya : le programme des 460 logements au profit des enseignants de l’université, 1000 places pédagogiques situées à l’UV 5 et 2000 places pédagogiques et 1000 lits au profit des étudiants de l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader, sis à l’UV 20. Sur les lieux de ces deux derniers projets, le chef de l’exécutif était sidéré face à la négligence des services de la SEAU, chargés du suivi et qui ignorent les détails importants des projets. Ces responsables répondaient à chaque question du wali par «je ne sais pas», ce qui a provoqué la colère de M. Abbas.

Ce dernier les a accusés implicitement d’affairisme. «Au lieu de vous occuper de vos tâches et des projets qui traînent, vous recevez encore les demandeurs de logement et vous leur parlez du recasement. Ce n’est plus de vos prérogatives. Si je constate encore que les demandeurs viennent chez vous, j’irai plus loin dans les mesures que je vais prendre à votre égard», a-t-il dit au chef de service et au directeur de cette société. Insatisfait, le wali a demandé aux entreprises de tracer un planning et à renforcer les projets qui connaissent un retard considérable.

Un pas en arrière ?

En réponse à une question concernant la rue 19 Juin 65 (ex-rue de France), le wali a tenté de rectifier ce qui a été déclaré sur les ondes de la radio locale, à propos des malfaçons dans l’aménagement de cette rue. Il a affirmé qu’après avoir établi un bilan des malfaçons, il a été constaté jusqu’à maintenant que «ce n’est pas la faute» de l’entreprise chargée de l’aménagement.

«Je dois rectifier l’information qui dit que l’entreprise de réalisation est à l’origine de ces malfaçons. J’affirme qu’après la première vérification, il s’est avéré que cette rue piétonne a été, malheureusement, utilisée par des engins et des véhicules transportant les marchandises. C’est ce comportement qui est à l’origine de ces malfaçons», a-t-il justifié.

Pourtant le directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya a avancé à la radio, qu’une plainte a été déposée contre cette entreprise. D’autre part, M. Abbas a déclaré aussi que la nouvelle entreprise chargée des travaux de réaménagement de cette rue a été installée mardi dernier. Les travaux seront lancés, selon ses dires, après l’achèvement du diagnostic, qui déterminera les responsabilités de chacun dans les malfaçons.