Le tube 2 du tunnel d’El Harrouche livré en juin ?

Situé à cheval entre les wilayas de Skikda-Constantine et reliant le tronçon d’autoroute Constantine-El Derean, le tunnel d’El Harrouche, long de 2,2 kilomètres, n’a toujours pas été achevé.

Un seul tube de ce tunnel a été ouvert pour rappel à la circulation au début de l’année 2016 après la mise en service du contournement de Djebel Ouahch, suite à l’affaissement provoqué par l’éboulement d’un autre tunnel celui de Kef Lekhal, le 1er janvier 2014. Mais qu’en est-il du second tube «actuellement en travaux»? Sera-t-il prêt avant le mois de juin comme l’ont assuré lors de récentes déclarations des responsables des travaux publics à Constantine ? Cela parait peu probable comme nous avons pu nous en rendre compte vendredi passé lors de notre passage sur les lieux où des agents en charge de l’entretien du tunnel, que nous avons interrogé, ont affirmé que le chantier au niveau du tube 2 est à l’arrêt et que depuis des mois le chantier semble complètement abandonné. Les propos sur la mise en service dans les tout prochains mois dudit tube ont été tenus la semaine passée par un responsable de la DTP, S’exprimant au siège de la direction, ce dernier, et même s’il s’est refusé d’avancer une date, nous renvoyant vers le wali de Constantine, seul, selon lui, habilité à communiquer sur ce projet, s’est voulu rassurant, mais ses propos paraissent pour le moins, loin de refléter la réalité.