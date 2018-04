Le tramway ne circulera pas vendredi et samedi prochains

Réagissez

En raison de travaux que Sonelgaz doit effectuer, les rames du tramway de Constantine resteront à quai ce week-end, selon la Setram, l’entreprise d’exploitation des tramways.

«Suite à une coupure de courant pour cause de travaux de Sonelgaz sur le poste haute tension (PHT), le service de l’exploitation du tramway sera à l’arrêt durant les journées de vendredi et samedi 6 et 7 avril», peut-on lire sur les affiches placardées au niveau des dix stations depuis le début de semaine.

Setram s’est prise à temps pour en informer sa clientèle. Les milliers d’usagers qui empruntent ce moyen de locomotion sont désormais au courant de l’immobilisation des rames demain et après-demain. Ils pourront ainsi prendre leurs dispositions en matière de transport. Pour ceux qui seront obligés de se déplacer en ville, surtout le samedi, ils n’auront d’autre choix que de se rabattre sur les bus et taxis. A rappeler que le tramway est un moyen de transport très prisé et qui favorise la mobilité, particulièrement celle des citoyens habitant sur son itinéraire. Ils sont 70 000 Constantinois à l’utiliser au quotidien. Et rien que pour le deuxième semestre 2017, le tramway a assuré le déplacement de plus de 4 millions d’usagers dans la troisième ville du pays, selon les statistiques publiées sur le site de la Setram.