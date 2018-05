Le torchon brûle entre l’EGSA et le personnel de l’ENNA

Réagissez

Les travailleurs de l’entreprise nationale de navigation aérienne (ENNA) de l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine ont observé, lundi passé, un arrêt de travail de plusieurs heures.

Une action de protestation venue en réponse à une note portant le numéro 935 émanant de la direction de l’entreprise de gestion des services aéroportuaires (EGSA) en date du 18 avril 2018, les enjoignant de s’acquitter, à partir du début de ce mois de mai, de droits de stationnement au niveau du parking de l’ancienne aérogare. Un espace qu’ils occupent depuis plusieurs années et qui se situe en dehors du périmètre de la nouvelle aérogare de l’aéroport Mohamed Boudiaf, et de plus dans un lieu éloigné du parking réservé aux voyageurs, selon un communiqué de la cellule syndicale des travailleurs de l’Enna, transmis à notre rédaction hier.

Les protestataires déclarent poursuivre leur mouvement de protestation jusqu’à l’annulation de cette décision, considérée comme inique d’autant que d’autres aéroports, gérés également par l’EGSA), à l’instar de ceux d’Alger et d’Oran, disposent de parkings gratuits réservés aux travailleurs. Signalons que le personnel gréviste de l’Enna a mis fin à son mouvement de contestation lundi vers 13h, a-t-on appris auprès de ses représentants syndicaux, et ce après avoir reçu des assurances de la part de la direction de l’EGSA de revoir sa décision.