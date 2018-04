Le tarif d’accès provoque la colère des familles

Réagissez

L’affluence a connu une nette baisse par rapport aux vacances...

Classé parmi les lieux les plus prisés par les familles constantinoises, dans une ville privée d’espaces de détente, le parc d’El Meridj risque de devenir chèrement accessible.

Vendredi dernier, à 48 heures de la fin des vacances de printemps, un vent de colère a soufflé sur le site, suite à la protestation de nombreuses familles venues y passer l’après-midi et qui ont été surprises, ou plutôt choquées, en apprenant que l’accès sera désormais payant. Mais ce qui surprend le plus a été le tarif de 100 DA par personne fixé à l’entrée, alors que l’accès était gratuit depuis des années.

«C’est inimaginable ce qui se passe ici. Alors qu’on nous oblige à payer 100 DA pour le stationnement en pleine forêt, voilà qu’ont est contraint de débourser encore une fois la même somme par personne rien que pour avoir droit à un coin de verdure à l’ombre d’un arbre, alors qu’il n’y a aucun service qui mérite bien ce tarif», dénonce Toufik, enseignant et père de trois enfants.

Samedi, de nombreuses familles ont rebroussé chemin en apprenant la nouvelle. «Je suis venu en famille et j’ai été contraint de payer 700 DA pour y accéder, en plus du droit de stationnement. Je l’ai fait malgré moi pour ne pas décevoir mes enfants, mais croyez-moi ce sera la dernière fois, je préfère aller vers d’autres lieux moins contraignants», regrette Ryadh, employé dans une société privée.

Le faible afflux vers cette destination a été constaté samedi, jour de week-end, alors qu’un rush incroyable a été enregistré lors des dernières vacances d’hiver, ce qui faisait aussi l’affaire des gérants de la cafétéria et du restaurant installés à l’intérieur. D’ailleurs, ces derniers n’ont pas caché leur amertume face au déclin annoncé de leur activité suite à cette décision qui a surpris tout le monde.

«Tout ce que j’ai préparé aujourd’hui sera jeté parce qu’il n’y a pas de clientèle, cette mesure risque de nous pénaliser lourdement», témoigne le gérant d’un restaurant. Mais la question que tout le monde s’est posée est sur quelle base a-t-on décidé de fixer ce tarif jugé exorbitant ? «Pourtant, il y a des lieux plus importants, comme le Parc d’attractions de Taza, à Jijel, qui compte aussi un parc animalier, mais les tarifs d’accès sont fixés à 20 DA, ce qui est plus raisonnable, ceci sans parler d’autres lieux en Algérie, comme le jardin d’Essai d’Alger, ou le Dream Land d’Oran, qui offrent de meilleurs services à des prix bien étudiés, comparativement à El Meridj qui ne dispose que de quelques balançoires et d’une poignée de toboggans usés.

On nous oblige à payer 100 DA par personne pour un mètre carré sur l’herbe, rien de plus. C’est vraiment regrettable ce qui se passe à Constantine. C’est une mesure décevante aussi pour les familles à faible revenu, qui n’ont pas où aller dans cette ville», ont dénoncé des pères de famille rencontrés sur les lieux.

En conclusion, le parc d’El Meridj, pour lequel la wilaya a consenti d’importants investissements, risque d’être boudé carrément si les responsables de sa gestion ne revoient pas leur copie.