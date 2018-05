Le syndicat monte au créneau

Réagissez

Une vingtaine de superviseurs et d’adjoints de l’éducation se sont rassemblés, hier matin, devant le siège de la direction de l’éducation de la wilaya de Constantine pour faire entendre leur voix auprès des autorités.

Ce mouvement de protestation, tenu sous l’égide du Syndicat national des superviseurs et des adjoints de l’éducation (SNSAE), se veut, en premier lieu, selon leurs propos, comme une contestation de la sanction qu’ils ont subie lors de la révision de la grille indiciaire des salaires par le ministère de l’Education. «Ce mouvement de protestation est une première action organisée par le SNSAE, fraîchement créé, pour réclamer les droits des adjoints et des superviseurs de ce secteur, négligés depuis des années», a déclaré Mohamed Hamani, secrétaire de wilaya du SNSAE.

Et de poursuivre : «Après la révision de la grille des salaires et des statuts de tous les employés de l’éducation, menée par la tutelle, nous nous sommes retrouvés les seuls épargnés de toute sorte de promotion. A ce jour, nous sommes toujours classés dans la catégorie 10, au lieu de la catégorie 11, comme stipule le décret présidentiel 266/14. Notons aussi que les diplômes et l’ancienneté des superviseurs et des adjoints de l’éducation ne sont jamais pris en considération lorsqu’il s’agit de promotion».

Les protestataires brandissaient des affiches sur lesquelles on pouvait lire, entre autres : «Délivrez une autorisation spécifique pour les adjoints et les superviseurs comme une promotion au poste d’inspecteur de l’éducation», «Revalorisation de l’expérience professionnelle à travers la comptabilisation de l’ancienneté lors de l’intégration» et «La régularisation définitive des postes en voie de disparition, à travers la promotion selon la formation et les compétences». Pour sa part, Mourad Fertaki, secrétaire général du SNSAE, ajoute que l’objectif de ce mouvement est de faire valoir le rôle important des superviseurs et des adjoints de l’éducation auprès des hautes instances.

Mais aussi, dixit M. Fertaki, pour dénoncer l’état de stagnation de ce corps, particulièrement les adjoints principaux, depuis 2008, lors de la signature du décret 315/08 concernant la promotion des employés. «Nous avons saisi à maintes reprises notre tutelle depuis des années, mais à ce jour rien n’a été fait», a-t-il affirmé. Afin d’avoir le deuxième son de cloche, nous avons approché Mohamed Bouhali, directeur de l’éducation de Constantine.

Ce dernier nous a déclaré clairement qu’il ne reconnaît pas l’existence de ce syndicat, qui ne détient pas un agrément pour exercer sur terrain. «Il m’est important de vous signaler que le représentant des protestataires, qui prétend être le secrétaire général du SNSAE, est à la retraite depuis le 31 août 2017. Pour moi, il n’est plus fonctionnaire de l’éducation, alors il n’est pas habilité à représenter les travailleurs de l’éducation et il n’a aucune relation avec l’administration», a expliqué M. Bouhali.

Et de conclure : «En plus, il n’y a qu’une dizaine de personnes, parmi 1 200 superviseurs, qui ont adhéré à ce syndicat informel, qui n’est pas agréé par la tutelle. Je vais prendre des mesures strictes à l’encontre de ces gens.»