Le stade Chahid Hamlaoui doté d’équipements spécifiques

Réagissez

Les gradins du stade Hamlaoui

Le phénomène de la violence dans les stades a pris ces dernières années, particulièrement depuis l’avènement du professionnalisme, une telle ampleur qu’il devient plus qu’urgent de s’y pencher sérieusement.

A chaque rencontre de football, l’on entend parler d’actes de violence et de vandalisme avec des excès qui parfois dépassent l’imaginaire. Verbale, morale ou physique la violence sur le terrain est un vrai motif de préoccupation pour les fédérations sportives et les autorités. C’est suite à ce constat que la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Constantine a organisé hier au palais de la culture Malek Haddad une rencontre régionale sur la prévention de la violence dans les rencontres sportives.

Interrogé sur les objectifs de la tenue d’une telle rencontre, Yassine Siafi, le directeur de jeunesse et des sports l’a qualifiée de très importante, surtout en cette période de décantation du championnat, où les enjeux pour l’accession ou la relégation des clubs de football dans les différentes divisions sont plus grands.

Ce qui engendre parfois des actes irresponsables et irréfléchis de la part de certains supporters. «Nous devons sensibiliser les acteurs actifs dans le monde du sport et du football en particulier, notamment les ligues de wilaya et les ligues régionales, ainsi que les clubs, sur ce phénomène, d’autant que celui-ci se propage aux autres disciplines sportives, comme le basket-ball et le handball», nous dira-t-il.

Et de poursuivre : «Notre action s’articule d’une part sur la prévention pour faire comprendre aux supporters que le sport est avant tout un spectacle. Et par la mise en valeur, d’autre part, de certaines expériences qui donnent une belle image du sport roi à l’exemple des jeunes supporters du club de l’USM Annaba qui ont initié une belle action, à savoir le nettoyage des installations sportives après chaque rencontre.

Sans oublier les supporters du CSC qui, pour la troisième année consécutive, se sont vu attribuer le titre de meilleure galerie, avec un comportement exemplaire lors des rencontres internationales et lors du championnat.» Il a indiqué d’autre part que le stade Chahid Hamlaoui de Constantine est doté d’équipements spécifiques (caméras de surveillance) reliés directement à la sûreté de wilaya.

Nous envisageons, a-t-il ajouté, de mettre en place un système de billetterie électronique ainsi que l’installation de tourniquets (32 tourniquets) pour permettre une fluidité en accès et en sortie, comme l’exigent les normes internationales qui sont de 600 passages par heure. Un procédé dont la mise en place, a-t-il précisé, est tributaire de l’inscription d’une opération budgétaire dans le cadre de la mise à niveau des installations sportives.

Reda Doumi, le président de la commission nationale de lutte contre la violence dans les stades, une commission récemment installée, a insisté quant à lui sur la nécessité pour les clubs de stabiliser les recrutements des directeurs de sécurité pour les clubs professionnels, la mise à niveau des infrastructures sportives, la mise en place de la vidéo-surveillance et celle de l’accès électronique et d’achever la publication de l’arsenal juridique notamment les deux décrets relatifs au déroulement et sécurisation des manifestations sportives et à l’établissement des fichiers des personnes interdites d’accès aux stades.