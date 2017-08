Le sprinter Skander Athmani bat un record vieux de 30 ans

Réagissez

Natif de Constantine, le sprinter Skander Djamil Athmani a fait ses débuts à l’âge de 20 ans au club Maouahib Atletic Constantine. Il vient de battre, lors du championnat d’Algérie d’athlétisme open qui s’est disputé à Alger du 27 au 29 juillet, un record d’Algérie vieux de 30 ans. Il s’agit du record du 100 m détenu par Mustapha Kamel Selmi en 10’34 depuis 1987.

Un record que vient donc d’améliorer Athmani, en réalisant 10’29. Une performance d’autant plus méritoire que le jeune Skander nous a avoué lors d’un court entretien qu’on a eu avec lui hier que sa morphologie le prédestinait plutôt au 200 m. Quant à son parcours, le jeune athlète âgé de 25 ans l’a débuté au Maouahib Club de Constantine, où il a fait un bref passage et avec lequel il a tout de même été champion d’Algérie 2013 du 60 m et réalisé une deuxième place dans les épreuves du 100 m et une 3e au 200.

Athmani a passé ensuite trois ans avec l’Association Sportive de Bounouara, où il a pu, en dépit du peu de moyens dont disposait ce club, réussir une qualification aux championnats d’Afrique en 2014, avec à la clé une médaille de bronze dans la discipline du 4 fois 100 m. Il a rejoint ensuite le groupement sportif des pétroliers (GSP) en 2016 dont il est actuellement sociétaire.

Notre champion qui n’a pas pu atteindre les minimas fixés à 10’12, qui auraient pu lui ouvrir les portes d’une qualification aux Mondiaux d’athlétisme de Londres qui se tiendront du 4 au 13 août devrait participer en revanche aux Jeux universitaires de Taipei (Universiades 2017) à Taiwan prévus du 15 au 29 août prochains et lors desquels il visera, nous a-t-il confié, une des trois médailles dans les épreuves du 100 m et du 200 m.

Skander nous a confié qu’il ambitionne à moyen terme de se distinguer dans une compétition internationale comme les championnats d’Afrique, puis atteindre ensuite les minima pour pouvoir participer, pour ce qui constituera son principal objectif, et espère-t-il, le point d’orgue de sa carrière, à une finale sur 200 ou 400 m aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Et c’est tout le bien qu’on lui souhaite.