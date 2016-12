Le sport est un vecteur de valorisation pour les handicapés

Réagissez

Le centre culturel M’hamed Yazid d’El Khroub a abrité hier les travaux d’un séminaire international sur le sport handicap sous le thème : «Les activités physiques et les sports adaptés comme vecteurs de participation à la vie sociale en faveur des personnes en situation de handicap: limites et pertinence».

Organisée par l’office sport culture et loisirs (Oscult) d’El Khroub, cette rencontre à laquelle ont participé des professeurs et chercheurs nationaux le Pr Faouzi Berchi, enseignant au rectorat de Créteil (France), le Dr Aïssa El Hadi, professeur en information, Djaâfer Yefsah, ancien cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports notamment, et de France, en la personne du professeur d’université de Montpellier, Roy Compte, s’est articulée autour de l’étude de l’attitude sociale envers le handicap et l’impact de l’activité physique adaptée sur la personne en situation de handicap.

Une thématique que les différents intervenants ont abordée en mettant en exergue la difficulté du handicap comme révélateur de la différence, d’où la nécessité d’aider la personne en situation de handicap, par le biais de l’activité adaptée, à apprendre à mobiliser ses ressources existantes et à pouvoir les exploiter de manière optimale sur tous les plans pour développer un processus de socialisation et de participation au quotidien de la vie.

D’autant qu’en ce qui concerne l’Algérie, certaines observations, nous a révélé Soraya S’biri, la directrice de l’Oscult d’El Khroub, notée par les parents de handicapés, mais aussi des stagiaires et des professionnels du secteur, montrent que les enfants en situation de handicap vivent mal le fait de se trouver à l’écart de toutes pratiques sportives organisées et régulières.

Une situation qui peut conduire à la perte des liens sociaux et aboutir à une marginalisation de la personne. Ils iront chercher donc dans la pratique sportive à nier cette différence due à leur handicap, à trouver une nouvelle identité et cacher celle qu’ils ressentent. Les résultats obtenus leur permettront ainsi de se valoriser et de s’épanouir.

La directrice de l’Oscult a tenu à préciser d’autre part que le séminaire d’hier constitue en fait une plate-forme à l’organisation au mois de mars prochain d’un colloque de deux jours réunissant des spécialistes en sport et culture et pendant lequel des ateliers pratiques pour handicapés seront ouverts.